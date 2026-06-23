Imenovali dodatna državna sekretarja na gospodarskem in okoljskem ministrstvu

Vlada je danes za tretjega državnega sekretarja na ministrstvu za gospodarstvo, delo in šport imenovala Leona Korošca, enega vodilnih v Elanu, za drugega državnega sekretarja na ministrstvu za okolje in prostor pa Iztoka Slatinška, nekdaj med drugim direktorja Agencije RS za okolje (Arso).

Korošec bo tretji državni sekretar pod ministrom Anžetom Logarjem, vlada je na prvi seji za državna sekretarja na tem ministrstvu imenovala Katjo Koren in Štefana Kušarja.

Kot so sporočili iz urada vlade za komuniciranje, ima Korošec 25 let izkušenj v mednarodnem poslovnem okolju, od tega več kot 15 let na vodilnih položajih v skupini Elan. Kot direktor športne divizije in podpredsednik skupine je vodil poslovanje v obsegu približno 70 milijonov evrov prihodkov ter 400 zaposlenih, z odgovornostjo za delovanje družb v ZDA, Kanadi, na Japonskem in v Nemčiji.

Njegove izkušnje segajo na področja gospodarstva, mednarodnega poslovanja in turizma. Deloval je v vodstvenih in svetovalnih organih mednarodnih panožnih združenj, je član upravnega odbora Britansko-slovenske gospodarske zbornice in strokovnih teles s področja turizma, je tudi gostujoči predavatelj na visokošolskih ustanovah, so dodali v vladnem uradu.

Slatinšek bo ob Petru Lovšinu drugi državni sekretar na ministrstvu za okolje in prostor pod vodstvom Polone Rifelj. Po navedbah urada vlade za komuniciranje ima 40-letne izkušnje na področjih geodezije, geoinformacijskih sistemov, upravljanja prostora in okolja. V svoji karieri je bil med drugim generalni direktor Arsa ter generalni direktor direktorata za okolje na ministrstvu za okolje.

Deloval je tudi kot direktor in pooblaščeni inženir na področju geodezije ter sodeloval pri razvoju sodobnih geoinformacijskih sistemov, monitoringu okolja in upravljanju vodnih zemljišč, so še navedli v uradu.