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    Slovenija

    Državni sekretar Jaklin: Nisem kriv!

    V odzivu na medijska poročanja o sumu korupcije Damijan Jaklin trdi, da ni nikoli zahteval ali prejel nedovoljene koristi.
    Damijan Jaklin, sicer tudi župan Velike Polane, je očitke o sumu korupcije odločno zavrnil. FOTO: Jože Pojbič
    Galerija
    Damijan Jaklin, sicer tudi župan Velike Polane, je očitke o sumu korupcije odločno zavrnil. FOTO: Jože Pojbič
    I. R., STA
    3. 7. 2026 | 18:44
    3. 7. 2026 | 20:38
    4:52
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    Državni sekretar na infrastrukturnem ministrstvu Damijan Jaklin v celoti zavrača očitke o kakršnem koli nezakonitem ravnanju. Kot trdi, ni nikoli zlorabil javne funkcije za osebne interese. V stranki NSi domnev iz medijev ne komentirajo, »obsojajo pa prakso institucij pravne države, ki prek medijev delijo občutljive informacije.«

    V odzivu na medijska poročanja o domnevni preiskavi zaradi suma korupcije je Jaklin danes zatrdil, ni nikoli zahteval ali prejel nedovoljene koristi in nikoli ni zlorabil javne funkcije za osebne interese.

    »Iz medijev lahko razberem, da se mi očitajo neka ravnanja, ki jih tudi objektivno ne bi mogel storiti. Medijske objave odločno zavračam,« je zapisal v odzivu, ki ga je posredovala njegova stranka NSi.

    Ker ni seznanjen z nobeno kazensko ovadbo ali obtožnim aktom zoper njega, zato ne more celovito odgovoriti na enostranske in selektivne očitke. Bo pa, kot je dejal, nanje odgovoril, ko bo z njimi celovito seznanjen. Hkrati je napovedal korektno sodelovanje z vsemi pristojnimi organi.

    »Sprašujem se, kako je mogoče, da sem se znašel v navzkrižnem ognju med nekdanjima zasebnima partnerjema,« je zapisal. Prav tako se sprašuje, kako je mogoče, da se podatki iz postopkov državnih organov ponovno pojavljajo v medijih, še preden so o tem obveščeni udeleženci v postopku. Takšna praksa po njegovem mnenju spodkopava zaupanje v pravno državo in ogroža pravno varstvo posameznika. Prepričan je, da bo postopek pokazal resnično dejansko stanje ter ga opral vseh očitkov.

    »Vedno sem ravnal v skladu z zakonom«

    »Imam čisto vest, vselej sem ravnal skladno z zakonom in sledil profesionalnim standardom,»« je še zapisal državni sekretar, ki je tudi župan Občine Velika Polana. V stranki NSi so s postopki pristojnih organov zoper Jaklina seznanjeni zgolj iz medijev, domnev iz medijskih poročanj pa ne morejo komentirati, so zapisali v izjavi za medije.

    So pa znova ostro obsodili prakso institucij pravne države, ki prek medijev delijo občutljive informacije o domnevnih predkazenskih postopkih, preden zanje izvejo stranke v postopku.

    »V tovrstni praksi vidimo predvsem željo po medijski diskreditaciji, kar nikakor ne sme biti cilj institucij pravne države,« so poudarili. Tako kot Jaklin so prepričani, da takšno odtekanje informacij resno spodkopava zaupanje v pravno državo in ogroža pravno varstvo posameznika.

    Izpostavili so, da zadeve dobivajo medijski odmev v trenutku, ko je delo prevzela nova vlada. "Predvolilni poskusi slabitve možnosti za desnosredinsko vlado se tako nadaljujejo tudi v povolilni čas s poskusi onemogočanja učinkovitega dela te vlade," so dodali.

    Kaj naj bi Jaklina bremenilo

    POP TV včeraj poročal, da naj bi Jaklina zaradi suma korupcije preiskovalo Specializirano državno tožilstvo. Jaklin naj bi nezakonito prejel več kot 60.000 evrov, večinoma v gotovini, prek fiktivnih pogodb in slamnatih podjetij. Po neuradnih informacijah televizije naj bi ga kmalu doletela neposredna obtožnica Specializiranega državnega tožilstva zaradi suma korupcije. Minister za pravosodje Mihael Zupančič poročanja POP TV danes ni želel komentirati. Pričakuje pa, da bodo primer obravnavale pristojne institucije.

    Danes je pa so v tej medijski hiši razkrili, da naj bi kriminalisti med hišnimi preiskavami med drugim našli osnutek pogodbe, po kateri bi Jaklinu za pridobitev posla, financiranega z evropskimi sredstvi, pripadla 15-odstotna provizija. Del domnevne podkupnine naj bi Jaklin prejel tudi v obliki daril, za njegovega sina naj bi med drugim nakupili igrače v vrednosti 662 evrov.

    Na ovadbo so se odzvali tudi v največji opozicijski stranki. Poslanec Gibanja Svoboda Lenart Žavbi meni, da bi morali odstopiti vsi funkcionarji NSi. »Mislim, da trenutno v NSi praktično ni več funkcionarja brez kazenskega postopka. Mislim, da to do te mere diskreditira stranko, da ne bi smela biti v vladi in da bi morala kolektivno odstopiti s položajev,« je dejal v izjavi za RTV Slovenija.

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