Veto na zakon o psihoterapiji: Bo v drugo dovolj glasov?

Na predlog interesne skupine negospodarskih dejavnosti je državni svet izglasoval veto na zakon o psihoterapevtski dejavnosti, ki so ga poslanci z 41 glasovi za in štirimi proti sprejeli prejšnji teden. »Osnovna težava je, da zakon ne ločuje med svetovanjem in zdravljenjem,« je predlog utemeljil državni svetnik Jožef Školč, in nadaljeval, da je standard za pridobitev licence drugačen od tistega, ki je zahtevan za tiste, ki že delujejo v zdravstvu. »Če poenostavim, dobili bi zdravstvene delavce brez zdravstvene izobrazbe,« je navedel in se vprašal, kako bi takšni psihoterapevti postavili diagnozo ali predpisali zdravljene.

V imenu predlagateljev je izpostavil tudi širok spekter nasprotnikov, predvsem v vrstah zdravnikov, pri čemer čudi, da je zadržke izrazilo tudi izobraževalne ministrstvo ter dejstvo, da v zdravstveni blagajni ni zagotovljenih sredstev za izvajanje zakona.

»To, da si zdravnik ne pomeni, da kaj več o psihoterapiji,« je nasprotnike zavrnila Jasna Humar, generalna direktorica direktorat za zdravstveno varstvo na ministrstvu za zdravje, ter navedla, da ta zakon o psihoterapiji pod to vlado pripravljajo že tri leta ter izpostavila predvsem kaos, ki trenutno vlada na področju psihoterapije. Izvaja jo lahko vsak – po novem se bodo podeljevale licence –, zaščite pa državljani nimajo. Ločitev na svetovanje in zdravljenje, ki jo zahteva zdravstvena stroka, pa je po njeni oceni nemogoča. Obstaja pa obveznost, da se v primeru duševnih bolezni posameznika napoti na zdravljenje, je navedla.

Večina svetnikov ji je, kot kaže, ni prisluhnila. Zato bo državni zbor moral o zakonu o psihoterapiji glasovati znova in vsaj zaenkrat potrebna absolutna večina za njegovo potrditev (še) ni zagotovljena.