Državni svet za izredno uskladitev pokojnin v odstotkih

DS je v zakonodajni postopek vložil predlog spremembe interventnega zakona, po katerem se pokojnine decembra 2020 ne bi izredno uskladile nominalno, ampak bi bila uskladitev izražena v odstotkih.Ob več kot 2,5-odstotni gospodarski rasti bi bila izredna uskladitev tako v višini enega odstotka, ne pa v višini 6,50 evra, kot določa zakon.Državni zbor je namreč na predlog SAB v zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin zapisal uskladitev v enakem znesku za vse upokojence in ne v odstotkih, kot je sprva predlagala vlada.Državni svet pa zdaj predlaga, da se izredna uskladitev izvede v odstotkih, kar je v skladu z ustaljenim načinom usklajevanja pokojnin. S tovrstnim načinom po njihovih besedah ne bi posegli v razmerja med pokojninami, medtem ko je sprejeti zakon porušil bistvo ideje o usklajevanju pokojnin, ki je ohranitev njihove realne vrednosti, so navedli.Državni svet je zaradi nestrinjanja z načinom usklajevanja vložil tudi odložilni veto na zakon, a ga je državni zbor 2. decembra znova potrdil.