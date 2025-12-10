Državni svet zavrnil delodajalce, zimski regres bo

Državni svet je na današnji seji z devet glasovi za in 11 proti zavrnil pobudo interesne skupine delodajalcev za zahtevo za začetek postopka za oceno ustavnosti zakona o pravici do zimskega regresa ter prenovi ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov.

V interesni skupini delodajalcev so si želeli, da bi državni svet ustavnemu sodišču predlagal začasno zadržanje izvajanja 2. člena ter prvega in drugega odstavka 3. člena zakona, torej dela zakona, ki prinaša božičnico in ureja časovnico njenega izplačila, na koncu pa razveljavitev zakona.

Kot je v imenu pobudnikov zahteve izpostavil državni svetnik Jože Smole, so predstavniki delodajalcev ves čas nasprotovali postopku sprejemanja zakona in opozarjali na tveganja, povezana z višjimi obremenitvami gospodarstva in nepredvidljivostjo poslovnega okolja. Do spremembe je prišlo šele ob koncu leta, zato podjetja dodatne finančne obremenitve niso mogla vključiti v finančne plane, je dejal. Gre za nov strošek v višini skoraj pol milijarde evrov, kar bi lahko dodatno poslabšalo likvidnost podjetij, je dodal.

Problematiziral je t. i. omnibus tehniko oz. združitev več področij urejanja v istem zakonu in številna sklicevanja na druge določbe, ki da ustvarjajo ustavno nedopustno pravno nepredvidljivost, »saj ni jasno, kaj natančno se pričakuje od davčnih zavezancev«.

Vlada s prerazporeditvijo zagotovila sredstva za zimski regres na RTVS Vlada je na današnji seji odbora za državno ureditev in javne zadeve odločila o prerazporeditvah pravic porabe v državnem proračunu. Med drugim ministrstvo za kulturo prerazporeja pravice porabe v okviru svojega finančnega načrta v višini 1,1 milijona evrov za zimski regres za javni zavod Radiotelevizija Slovenija (RTVS). V uradu vlade za komuniciranje so ob tem še dodali, da različni proračunski uporabniki prerazporejajo pravice porabe na ministrstvo za finance v skupni vrednosti 1,6 milijona evrov za zagotovitev sredstev občinam za povračilo izplačil zimskega regresa. Zakon, ki med drugim prinaša zimski regres oz. obvezno božičnico, je DZ sprejel 11. novembra. Zakon določa, da ima vsak delavec pravico do zimskega regresa v višini polovice minimalne plače. V letu 2025 znesek znaša 639 evrov. Izplačan mora biti v denarni obliki, in sicer letos najpozneje do 18. decembra. Podjetja z likvidnostnimi težavami ga bodo lahko pod določenimi pogoji izplačala do konca marca naslednjega leta.

»Združitev delovnopravnih in davčnih vsebin ustvarja ustavno sporen položaj tudi z vidika zakonodajnega referenduma, saj je skladno z veljavno ureditvijo mogoče razpisati zgolj referendum o zakonu v celoti,« je nadaljeval in spomnil, da o davčnih zakonih (t.i. normirancih) ni mogoče razpisati referenduma, o zimskem regresu pa bi se ga lahko. »Posledično prihaja do ustavnopravno nedopustnega položaja,« je poudaril.

Po mnenju pobudnikov ustavne presoje zakon krši tudi prepoved retroaktivnosti in načelo zaupanja v pravo. Za zavezance v sistemu normiranih odhodkov namreč uvaja bistveno strožji režim, pri čemer se bo izpolnjevanje pogojev presojalo na podlagi podatkov iz leta 2025 in starejših - torej iz obdobja, ko zakon še ni veljal. Poleg tega nalaga izplačilo sorazmernega dela zimskega regresa tudi delavcem, ki jim je delovno razmerje prenehalo pred uveljavitvijo zakona, ko ta pravica sploh še ni obstajala.

Predstavnica delojemalcev Lidija Jerkič je zavrnila očitke, da v postopku usklajevanja in sprejemanja zakona ni bilo možnosti socialnega dialoga, saj da so se mu delodajalci v resnici z odhodom oz. neudeležbo na seji Ekonomsko-socialnega sveta na to temo odrekli. Zakon je po njenem mnenju tudi v delu, v katerem ureja božičnico, davčne narave, saj določa način njene obdavčitve. Glede omnibus tehnike pa je ocenila, da delodajalce moti le občasno.

»Socialna pravica, ki ščiti zaposlene v najbolj obremenjenem obdobju leta, ni ustavnopravni problem, je civilizacijski standard. V številnih evropskih državah dodatna izplačila konec leta niso izjema, ampak pravilo. In če pravite, da je bilo vse tako na hitro sprejeto, spoštovani delodajalci, ja, kaj ste pa počeli pet let, da niste ulovili Evrope, ki že najmanj pet let izplačuje 13. plačo, božičnico in vse ostalo?« je bil odločen predstavnik raziskovalne dejavnosti Radovan Stanislav Pejovnik.

Gospodarstvo ne nasprotuje izplačilu zimskega regresa, nasprotuje pa izplačilu v letu 2025, pa je utemeljil predstavnik obrtnikov Aleš Pulko. Kot je spomnil, je ideja o obvezni božičnici prišla na dan septembra, »v času, ko se evropsko gospodarstvo zelo zelo ohlaja, in je ni v finančnih projekcijah podjetij«. S tem se je strinjal tudi predstavnik delodajalcev Marko Staroveški, ki je vztrajal še, da gre pri zakonu o božičnici za zlorabo omnibus tehnike in nujnega parlamentarnega postopka.