Državni svetniki prižgali rdečo luč načrtovanemu financiranju zasebnih šol

Ljubljana - Državni svet je s 17 glasovi za in 13 proti izglasoval odložilni veto na novelo zakona o organizaciji in finaniciranju vzgoje in izobraževanja. Poslanci jo bodo ponovno obravnavali na izredni seji, ki bo predvidoma v četrtek.



Bogomir Vnučec je pobudo za odložilni veto za ZOFVI utemeljil z besedami, da imajo starši pravico do izbire in do tega, da vzgajajo otroke v skladu s svojim verskim, filozofskim in drugim nazorom, organiziranje zasebnega šolstva pa da izboljšuje izobraževalni sistem in bogati družbo v celoti. Izpostavili so pomanjkljivosti na katere je opozorila zakonodajno-pravna služba državnega zbora, zniževanje obsega javnih sredstev zasebnim šolam, ki izvajajo javno veljavni program osnovnošolskega izobraževanja pa predstavlja kršitev načela zaupanja v pravo in načela enakosti pred zakonom.



Po njegovem mnenju sta obvezni in razširjeni program neločljiva celota. Ustavno sodišča pa da ni razlikovalo med njima, kar pomeni, da se mora za oba financiranje zagotavljati v enakem odstotku.



Minister za izobraževanje Jernej Pikalo je nasprotno prepričan, da s financiranjem obveznega programa v celoti in nič razširjenega sledijo odločbi.



​Za potrditev novele ZOFVI je potrebnih 46 glasov poslancev, ob sprejemanju prejšnji teden pa je zanj glasovalo le 42 predstavnikov SD, Desus, LMŠ, SAB in Levice.