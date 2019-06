Državni volilni komisiji bo predsedoval Peter Golob

Nekdanji predsednik DVK Anton Gašper Frantar. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Golob je od leta 2007 vrhovni sodnik in namestnik vodje upravnega oddelka vrhovnega sodišča. Njegov mandat bo trajal do preostanka mandata zdajšnje sestave DVK, to je konec leta 2020, funkcijo pa bo nastopil dan po objavi obvestila predsednika DZ predsedniku Evropskega parlamenta o izidu volitev evropskih poslancev iz Slovenije.

Državni zbor je s 63 glasovi za in nobenim proti za novega predsednika Državne volilne komisije (DVK) imenoval dosedanjega namestnika predsednika DVK Petra Goloba. Ta bo na čelu DVK nasledil, ki so ga zaradi dopolnjenega 70. leta starosti predčasno razrešili.Imenovanje novega predsednika DVK je bilo potrebno zaradi predčasne razrešitve Frantarja. Predlog za njegovo predčasno razrešitev - mandat bi mu sicer potekel decembra 2020 - se je v DZ znašel, ker je Frantarju zaradi dopolnjenega 70. leta starosti konec lanskega leta prenehala sodniška služba.Po nekaj zapletih je mandatno-volilna komisija DZ sklenila predlagali njegovo razrešitev, a šele po tistem, ko bo objavljeno obvestilo predsednika DZ predsedniku Evropskega parlamenta o izidu volitev evropskih poslancev iz Slovenije. Med drugim tudi zato, ker zakon določa, da se članom volilnih komisij mandat podaljša do konca volitev, če jim preneha v času po razpisu volitev.