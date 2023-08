Državni vrh se je odzval enotno in empatično ​

V nadaljevanju preberite:

Vlada Roberta Goloba se je že drugič v svojem mandatu srečala s stihijo. Lani z uničujočimi požari na Krasu, letos s katastrofalnimi poplavami, največjo naravno nesrečo doslej. Letošnji odziv državnega vrha je bil boljši in bolj ažuren kot lani. Vlada se je tudi precej bolje ujela z Janezom Lenarčičem, komisarjem za krizno upravljanje iz Slovenije.

»Dobro je, da se je državni vrh v katastrofalnih poplavah enotno in empatično odzval. Obenem že dolgo nismo videli opozicije in koalicije nastopati skupaj za ljudi, kar je dobro,« ocenjuje svetovalka vodstvom za krizno ukrepanje in krizno komuniciranje in direktorica podjetja Urednica dr. Damjana Pondelek. Dobro je tudi, da so šli predsednica države Nataša Pirc Musar, predsednik vlade Golob, pristojni ministri in drugi politični predstavniki na teren, »kajti ljudje potrebujejo občutek, da v najtežjih trenutkih niso sami«.

V nasprotju z lanskimi požari pa je v letošnjih poplavah precej boljša komunikacija med predsednikom vlade Golobom in evropskim komisarjem za krizno upravljanje Janezom Lenarčičem.