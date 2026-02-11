  • Delo mediji d.o.o.
    Slovenija

    Večji delež dobička zaposlenim za povečanje motiviranosti in pripadnosti

    Lastniki podjetij bodo po novem zakonu lahko izplačali svojim zaposlenim 33 odstotkov dobička poslovnega leta. Doslej je bil ta delež določen pri 20 odstotkih.
    Foto Crt Piksi
    Foto Crt Piksi
    R. I., STA
    11. 2. 2026 | 15:29
    11. 2. 2026 | 15:36
    4:31
    Državni zbor je s 66 glasovi za in nobenim proti potrdil zakon o udeležbi delavcev pri dobičku, ki ga je vlada pripravila s ciljem možnosti razdelitve večjega deleža dobička zaposlenim kot zdaj ter povečanja motiviranosti in pripadnosti delavcev do podjetij. Z njim se hkrati poenostavlja davčna obravnava tovrstnih izplačil.

    Lastniki podjetij bodo po zakonu lahko izplačali svojim zaposlenim 33 odstotkov dobička poslovnega leta. Doslej je bil ta delež določen pri 20 odstotkih. Povišal se bo tudi zgornji limit izplačil, in sicer z 10 na 20 odstotkov bruto mase plač.

    Ob tem se bo uvedla takojšnja 100-odstotna davčna olajšava za razdeljene zneske, medtem ko je dosedanja ureditev v prvem letu omogočala znižanje osnove samo za 70 odstotkov, za 100 odstotkov pa šele po treh letih.

    Tri sheme

    Zakon določa tri sheme, preko katerih lahko podjetja nagradijo svoje zaposlene – denarno shemo z delitvijo dobička v denarju, družbeniško shemo z delitvijo dobička v deležih in delniško shemo z delitvijo dobička v delnicah. Novo za delavce v vseh treh primerih bo, da bo za vse tri sheme veljala cedularna obdavčitev in se torej izplačilo ne bo štelo v osnovo za odmero dohodnine in ni obremenjeno s prispevki.

    Zelena luč novomeški univerzi

    DZ je danes soglasno s 73 glasovi vseh navzočih poslancev in nobenim proti sprejel predlog odloka o ustanovitvi novomeške univerze kot četrte javne univerze v Sloveniji. Potrdil je tudi predloge sprememb odlokov o preoblikovanju ljubljanske, primorske in mariborske univerze, ki se usklajujejo z novo visokošolsko zakonodajo.

    O enem od treh načinov delitve dobička se bodo dogovorili zaposleni in podjetje s pogodbo. Ta bo morala veljati za vse delavce in ne bo smela nikogar izključevati. Pri tem se obvezna registracija pogodbe o udeležbi pri dobičku odpravlja, podjetje jo bo moralo le predložiti gospodarskemu ministrstvu.

    Stoodstotno davčno olajšavo za podjetja in 25-odstotno obdavčitev prejemkov zaposlenih za deleže in delnice oz. 30-odstotno za izplačila v denarju bodo lahko uveljavljali le v podjetjih, kjer bodo skrbeli za ustrezno rast plač.

    Redna rast plač

    Podjetje, ki bo želelo uveljavljati davčne ugodnosti po tem zakonu, bo moralo izplačevati plače, ki so višje od povprečne plače v zasebnem sektorju. Poleg tega bo moralo zagotavljati redno rast plač, in sicer v višini vsaj 70 odstotkov rasti povprečne plače v svoji panogi. Če bo izplačevalo plače v višini nad 120 odstotkov povprečne plače v zasebnem sektorju, bo zadoščala rast plač v višini inflacije. V prehodnem obdobju dveh let bo zadostovalo 50 odstotkov zahtevane stopnje rasti plač.

    Urejanje prostora

    DZ je danes s 66 glasovi za in nobenim proti potrdil novelo zakona o urejanju prostora. Ta prinaša olajšave na področju urejanja prostora, med drugim bodo lahko občine istočasno vodile več sprememb prostorskih načrtov.

    Novi zakon bo nadomestil veljavnega iz leta 2008, ki se po navedbah ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport kljub plemenitemu namenu ni izkazal kot najbolj privlačna oblika vključevanja zaposlenih v sheme deljenja dobička. V sheme delitve dobička je trenutno vključenih le 0,07 odstotka vseh zaposlenih.

    Zdravstvena nega in babištvo

    Poslanci so z 49 glasovi za in nobenim proti sprejeli zakon o zdravstveni negi in babištvu. Prvi sistemski zakon na tem področju med drugim uvaja strokovni izpit in usposabljanje po študiju ter specializacije iz zdravstvene nege iz državnega proračuna. Zbornica zdravstvene in babiške nege je sprejetje zakona po dolgoletnih prizadevanjih pozdravila.

    Sorodni članki

    Gospodarstvo  |  Novice
    Trg dela

    Ne le minimalne, dvignile se bodo skoraj vse plače, preverite za koliko

    Pri Manpower Slovenija so izvedli raziskavo o trendih na trgu dela. Med drugim delodajalci napovedujejo zvišanje plač in porast v zaposlovanju.
    11. 2. 2026 | 14:02
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Analiza

    Analiza posledic zvišanja minimalne plače: odpuščanja, stečaji, dražja hrana

    Neusklajeni dvigi nizkih plač zapirajo delovna mesta, velik del preostalih plač v gospodarstvu realno upada.
    Karel Lipnik, Nejc Gole 11. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Dvig minimalne plače

    Očitki gospodarstva na dvig minimalne plače, Bratušek: To niso »raznorazni bonbončki«

    Infrastrukturna ministrica Alenka Bratušek je prepričana, da dobre bonitetne ocene in pozitivne ocene javnih financ odražajo ugodno stanje v državi.
    10. 2. 2026 | 15:40
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Nove podrobnosti

    Znano, zakaj se smuči Lindsey Vonn niso odpele

    Ameriška smučarska šampionka si je na smuku zlomila stegnenico in v Trevisu prestala že drugo operacijo. Besede podpore izrazil tudi Rafael Nadal.
    Peter Zalokar 9. 2. 2026 | 14:46
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Energetska kriza

    Na Kubi se je vse ustavilo, stiska je popolna

    Tako hudo ni bilo od sovjetskega odhoda z otoka pred več kot tremi desetletji.
    Tone Hočevar 10. 2. 2026 | 17:27
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Nika je rekla: Zdaj pa dovolj, Domnu so šli med Zdravljico po rokah mravljinci

    Slovenska mešana ekipa v smučarskih skokih ostaja trdno na Olimpu, Anže Lanišek je najboljši posameznik v Predazzu, Niki Vodan se je uresničila velika želja.
    S prizorišča:Miha Šimnovec 11. 2. 2026 | 02:57
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Nadomestilo za invalidnost

    Izračun pokojnine v primeru 18.750 oseb »velika sramota«

    Novela zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ne predvideva ponovnega odmerjanja nadomestila za invalidnost.
    10. 2. 2026 | 13:43
    Preberite več
    Zgodbe  |  Več kot potovanje
    Vredno branja

    Sodelovanje, ki presega meje športa

    Vsakokrat, ko se v tivolski ledeni dvorani prižgejo luči, dvorano napolni zvesta skupnost ljubiteljev enega najbolj priljubljenih zimskih športov.
    Promo Delo 11. 2. 2026 | 08:51
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako zdravimo raztrganje kit rotatorne manšete v rami

    Raztrganje kit v ramenskem sklepu je pogosta težava po 40. letu. Ortoped pojasnjuje, kdaj zadostuje fizioterapija in kdaj je potrebna operacija.
    Promo Delo 6. 2. 2026 | 12:24
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako zdravim izpah rame

    Izpah ramenskega sklepa je poškodba, ki si jo zapomnimo. Nenadna izguba stika med nadlahtnico in sklepno površino lopatice je boleč, pogosto dramatičen dogodek.
    Promo Delo 11. 2. 2026 | 14:03
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Kosilo

    Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

    Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
    20. 2. 2024 | 13:35
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Gradbeniki kot čisti kolesarji v boju z dopingiranimi

    Železniške povezave logističnim podjetjem omogočajo konkurenčnost, drugi tir jim bo prinesel vsaj 150 milijonov evrov na leto.
    Milka Bizovičar, Marjana Kristan Fazarinc 11. 2. 2026 | 14:28
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Konferenca Javne investicije

    Po prvem odseku tretje razvojne osi že čez nekaj tednov

    Infrastrukturna ministra Slovenije in Hrvaške ter župana glavnih mest sosednjih držav so na okrogli mizi pretresali največje izzive pri gradnji infrastrukture.
    Nejc Gole 11. 2. 2026 | 12:45
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Portorož

    Gradbeništvo v Sloveniji panoga z izrazitim sistemskim pomenom

    V organizaciji Delovega poslovnega centra in pod medijskim pokroviteljstvom družbe Hanza Media v Portorožu razpravljajo o strateških projektih v gradbeništvu.
    Marjana Kristan Fazarinc, Milka Bizovičar 11. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Konferenca Javne investicije

    Pripeljali smo prvi kontigent gradbenih delavcev iz Uzbekistana

    Direktorji gradbenih podjetij so na konferenci iskali rešitve za tehnološki in kadrovski razvoj panoge.
    Nejc Gole, Milka Bizovičar, Marjana Kristan Fazarinc 9. 2. 2026 | 14:15
    Preberite več

    državni zborzaposlenivladaDZplačedobiček

    Šport  |  Zimski športi
    Posamična tekma biatlonk

    Tarča je bila zakleta, Anamarija zgrešila skoraj polovico strelov

    Julia Simon je olimpijska prvakinja na posamični tekmi na 15 km. Slovenke so končale v ozadju, najboljša je bila Polona Klemenčič na 38. mestu.
    11. 2. 2026 | 16:17
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Superliga

    Uefa in Real Madrid zakopala bojno sekiro, superliga preteklost

    Ob robu kongresa Uefe v Bruslju je krovna evropska nogometna organizacija sporočila, da so z Realom dosegli dogovor, tožbe glede superlige so preteklost.
    11. 2. 2026 | 15:58
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zdravljenje kalcinacije rame: vse, kar morate vedeti

    Pogost vzrok za hude bolečine in omejitev gibljivosti v rami, še posebej pri ženskah srednjih let, je kalcinacija v rami. Vzrok teh težav pa ni poškodba.
    Promo Delo 10. 2. 2026 | 09:22
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Pametni telefon, ki zdrži vsakodnevne padce in izzive

    HONOR Magic8 Lite postavlja nove standarde vzdržljivosti v srednjem razredu s tridnevno avtonomijo baterije in okrepljeno konstrukcijo.
    Promo Delo 11. 2. 2026 | 10:49
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Digitalna nadgradnja, ki bo Slovencem olajšala pot do kapitalskih trgov

    Posodobljena mobilna aplikacija Ilirika prinaša enotno digitalno okolje za trgovanje, varčevanje in nove vlagateljske priložnosti.
    Promo Delo 11. 2. 2026 | 12:06
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Najpogostejše težave sezonskih podjetij

    Sezonska podjetja potrebujejo kapital takrat, ko se sezona šele začenja – finančni postopki pa pogosto prihajajo prepozno.
    Promo Delo 1. 2. 2026 | 10:52
    Preberite več
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    MOONcharge: brezskrbno polnjenje za vsa električna vozila

    Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
    Promo Delo 29. 1. 2026 | 09:43
    Preberite več
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Južni Ciper: grške počitnice po super ugodni ceni

    Južni Ciper je z razlogom ena najbolj priljubljenih destinacij za prvi maj in poletje 2026
    Promo Delo 11. 2. 2026 | 11:07
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    So vam rekli, da ni rešitve? Morda so se zmotili

    »Če imate premalo čeljustne kosti, ne morete računati na zobne vsadke.« To je trditev, ki spada v preteklost. Sodobna stroka pozna drugačne odgovore.
    Promo Delo 9. 2. 2026 | 08:52
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Osemdeset let podjetja, ki je v Sloveniji pustilo trajne sledi

    Obletnica, ki potrjuje smer: graditi premišljeno, odgovorno in z mislijo na prihodnost.
    Promo Delo 10. 2. 2026 | 10:22
    Preberite več

