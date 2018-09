Državni zbor jutri o šestnajsterici ministrov  

Skrajšanje čakalnih vrst v zdravstvu

Dogovor s sindikati javnega sektorja

Izvedba projekta drugi tir in tretja razvojna os

Reševanje prodaje NLB in reševanja vprašanja hrvaških tožb

Debirokratizacija javnega sektorja in prenova enotnega plačnega sistema

Odprava prekarnih oblik dela in višanje minimalne plače Nekaj ključnih izzivov nove vlade:

Seznam bodočih ministrov:



Ministrstvo za finance: Andrej Bertoncelj (LMŠ)



Ministrstvo za zdravje: Samo Fakin (LMŠ)



Ministrstvo za notranje zadeve: Boštjan Poklukar (LMŠ)



Ministrstvo za javno upravo: Rudi Medved (LMŠ)



Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo: Zdravko Počivalšek (SMC)



Ministrstvo za okolje in prostor: Jure Leben (SMC)



Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti: Ksenija Klampfer (SMC)



Ministrstvo za zunanje zadeve: Miro Cerar (SMC)



Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport: Jernej Pikalo (SD)



Ministrstvo za pravosodje: Andreja Katič (SD)



Ministrstvo za kulturo: Dejan Prešiček (SD)



Ministrstvo za obrambo: Karl Erjavec (DeSUS)



Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano: Aleksandra Pivec (DeSUS)



Ministrstvo za infrastrukturo: Alenka Bratušek (SAB)



Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko: Marko Bandelli (SAB)



Urad vlade za Slovence v zamejstvu: Peter Jožef Česnik (SAB)

Ljubljana – Kolegij predsednika Državnega zbora je danes soglasno sklenil, da bodo jutri poslanci na izredni seji glasovali o listi 16 ministrskih kandidatov, ki jih je predlagal Marjan Šarec, premier in predsednik stranke LMŠ. Če bodo poslanci podprli ministrsko ekipo, bo jutri Slovenija dobila 13. slovensko vlado.Ministrski kandidati so se pristojnim odborom predstavili prejšnji teden. Čeprav so bili vsi predlagani ministri potrjeni, se je zapletlo pri kandidatu Tugomirju Kodelji, ki bi moral prevzeti vodenje ministrstva za notranje zadeve in javno upravo.Vladno koalicijo pod vodstvom Marjana Šarca iz stranke LMŠ sestavljajo še SD, SMC, SAB in DeSUS. V 90-članskem parlamentu imajo 43 mandatov. Dogovor z Levico, ki ima devet poslancev, predvideva, da listi ministrov ne bodo nasprotovali. Se pa bodo, kot so potrdili za Delo, jutrišnjega glasovanja vzdržali, saj ne podpirajo treh ministrskih kandidatov. Razlog je tako njihovo preteklo delo kot tudi stališča, ki so jih zavzeli na matičnih odborih.Po zaslišanju (in že med njim) so se namreč pojavljali očitki, da je njegovo znanje o področju več kot pomanjkljivo. Že dan po zaslišanju na matičnem odboru je Marjan Šarec sporočil, da umika Kodelja s seznama ministrov, nekaj dni pozneje pa je kot novega kandidata predlagal nekdanjega urednika in direktorja občinske uprave Rudija Medveda. Matičnemu odboru se je ta predstavil v ponedeljek , potrdilo ga je devet poslancev, proti so glasovali štirje.Seznam štirinajstih področnih ministrov in dveh ministrov brez listnice mora podpreti večina navzočih poslancev. Glasovali bodo o celotnem seznamu. Če bi se zgodilo, da seznam ne bi bil potrjen, ima predsednik vlade deset dni časa po prvem glasovanju, da predloži nov seznam kandidatov. Če tudi ta lista ni izglasovana, lahko premier predlaga glasovanje o vsakem kandidatu posebej.Vlada lahko prevzame funkcijo, če sta imenovani več kot dve tretjini ministrov, pri čemer nista vključena ministra brez resorja. Premier ima nato znova deset dni časa, da predlaga še neimenovane ministre oziroma obvesti državni zbor, katera ministrstva bo sam začasno (ne več kot tri mesece) vodil. Vlada je potrjena, če sta imenovani več kot dve tretjini ministrov, pri čemer niso všteti ministri brez resorja.Po glasovanju bodo ministri nove vlade zaprisegli v državnem zboru in se predvidoma še isti dan sestali na prvi seje vlade. Na njej bodo predvidoma govorili o najpomembnejših kadrovskih vprašanjih – znan naj bi bil kočno seznam državnih sekretarjev, ki bodo pomagali vodjem ministrstev.