Državni zbor potrdil rebalans z rekordnim primanjkljajem

Ljubljana - Državni zbor je z 49 glasovi za in 31 proti sprejel rebalans letošnjega državnega proračuna, s katerim se bo državna poraba zaradi ukrepov za blažitev posledic epidemije zvišala z 10,3 na 13,4 milijarde evrov, prihodki pa bodo znižani s skoraj 10,8 na 9,2 milijarde evrov.



Namesto planiranega presežka v višini 415 milijonov evrov naj bi Slovenija letos zabeležila za 4,2 milijarde evrov (9,3 odstotka BDP) primanjkljaja in se ustrezno za to tudi zadolžila.



DZ je rebalans sprejel z glasovi koalicijskih poslanskih skupin SDS, NSi, SMC in DeSUS, podprli so ga tudi poslanci SNS.



Parlament sicer čaka še razgreta proračunska jesen, saj mora vlada do konca meseca pripraviti tudi predlog sprememb državnega proračuna za leto 2021 in predlog proračuna za 2022 in ju poslati v državni zbor.