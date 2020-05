Državni zbor potrdil le Klemna Podobnika

Ljubljana – Državni zbor je z 78 glasovi za kandidata za sodnika na Splošnem sodišču EU izvolil, med tem ko se bo za drugo mesto v skladu z dogovorom nove koalicije, o čemer smo že poročali, razpis ponovil.ino katerem se je glasovalo posebej še v drugem krogu, namreč nista dobila potrebnih 46 poslanskih glasov.V prvem krogu glasovanja med Vidmarjem in Savin Bossièrejevo je bilo izmed 84 prevzetih glasovnic kar 37 neveljavnih. Izmed 47 veljavnih glasov pa jih je bilo 36 za Vidmarja in 11 za Savin Bossièrejevo. To je pomenilo, da so poslanci opravili še eno tajno glasovanje zgolj o Vidmarju, na katerem je potem izmed 71 veljavnih glasovnic dobil 40 glasov podpore, 31 poslancev pa je glasovalo proti.Po potrditvi v državnem zboru posameznike sicer čaka še ostra presoja sedemčlanskega odbora v Bruslju, ki lahko predlaganega kandidata tudi zavrne.Tako imenovani odbor 255 je bil junija lani usoden za prejšnjega slovenskega kandidata, kar se sicer zgodi več kot četrtini kandidatov, ki pred ta odbor pridejo prvič. »To pomeni, da želi ta odbor doseči, da na Sodišče EU prihajajo pravi sodniki in generalni pravobranilci,« je v svoji javni predstavitvi komentiral doktor pravnih znanosti in izredni profesor civilnega in gospodarskega prava na ljubljanski pravni fakulteti Klemen Podobnik, ki pa vendarle meni, da sam ne bi smel imeti prevelikih težav.