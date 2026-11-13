Državni zbor predsednika fiskalnega sveta meče iz stanovanja

»Pred nekaj minutami sem prejel sporočilo vodstva državnega zbora, da moram v dveh tednih izprazniti službeno stanovanje, ki ga uporabljam kot predsednik fiskalnega sveta. Ne vem, kako naj si to razlagam,« je v videoposnetku, ki ga je danes na družbenem omrežju objavilo gibanje Svoboda, dejal predsednik fiskalnega sveta Davorin Kračun.

Iz dokumenta, ki smo ga prejeli na Delu, je razvidno, da je državni zbor službeno stanovanje, ki ga je najemal Kračun, oddalo uslužbencu državnega zbora. Poslanci in uslužbenci DZ imajo v trenutnem mandatu namreč prednost pri najemih službenih stanovanj. Predsednik fiskalnega sveta mora stanovanje izprazniti in ključe vrniti v roku 15 dni oziroma najpozneje do 27. novembra 2026.

Gre za politično obračunavanje?

»Davorin Kračun je predsednik fiskalnega sveta, neodvisnega in samostojnega državnega organa, ki nadzira vodenje javnofinančne politike. Fiskalni svet je izračunal, da bo interventni zakon ljudi stal 1,2 milijarde evrov,« so zapisali pri Gibanju Svoboda in se vprašali, ali »ga sedanja oblast meče na cesto, ker si je drznil težo interventnega zakona izračunati drugače kot vlada«.

Izračun javnofinančnih učinkov morebitne uveljavitve zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije fiskalnega sveta je namreč trn v peti vlade, saj se bistveno razlikuje od ocene, ki jo je pripravilo finančno ministrstvo. Fiskalni svet opozarja, da bi zakon, o katerem bodo 6. decembra na referendumu odločali volivci, lahko v letu 2027 primanjkljaj v javnih blagajnah povečal za 1,2 milijarde evrov, medtem ko je ocena ministrstva približno polovico nižja.

Kračun sicer velja za nespornega strokovnjaka na področju ekonomije, je profesor ekonomije na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru in trikrat je bil minister. »Objavil je več kot 500 člankov in znanstvenih del,« so še navedli v stranki Gibanje Svoboda.

Petletni mandat predsednika fiskalnega sveta bo Kračunu potekel 21. marca prihodnje leto.