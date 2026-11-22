Ameriško pravosodno ministrstvo je obtožilo 14 oseb, da so v južnem delu Kalifornije oropali tovorne vlake in odnesli blago v vrednosti kar 22 milijonov ameriških dolarjev (približno 20 milijonov evrov). Oropali naj bi vsaj 36 vlakov, nakradene izdelke, med drugim superge blagovne znamke Nike, pa nato prodajali na črnem trgu, poroča Guardian.

Tožilstvo je navedlo, da je Nathaniel Daniel Angel domnevni vodja kriminalne družbe, imenovane Los Trenes, ki je delovala med letoma 2024 in 2026.

Angel se je leta 2024 skupaj s svojimi pajdaši, med katerimi sta tudi njegov oče in stric, na skrivaj vkrcaval na premikajoče se vlake. Medtem ko so nekateri člani skupine na vlaku opazovali okolico in stražili, so drugi prerezali zračno cev zavornega sistema, kar je sprožilo zaviranje v sili, vlak pa se je nato ustavil. Ko so vlak onesposobili, so na prizorišče prihiteli preostali člani skupine Los Trenes in naložili nakradeno blago, navaja tožilstvo.

Tatvine so se v naslednjih letih nadaljevale

Oktobra 2024 je 27-letni Donta Hedgeman vlomil v zabojnik na premikajočem se vlaku, leta 2025 pa je skupina ukradla tudi 1170 kosov orodja in 17.000 delov izdelkov.

Člani združbe so z ropi nadaljevali tudi leta 2026. Če bodo spoznani za krive zarote, jim grozi najmanj pet let zapora, za tatvine na vlakih do deset let, za nasilje nad železniškimi prevozniki pa celo dosmrtni zapor.

Obtožnica je rezultat 14-mesečne preiskave, je sporočilo tožilstvo.