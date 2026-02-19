Stanovalci doma za ostarele že od konca januarja brez kabelske televizije

V Domu za starejše občane Metlika v enoti za demenco je 84 uporabnikov doma že od konca januarja brez televizije. Na spletni strani doma je direktorica Ivica Lozar v obvestilu svojcem 10. februarja zapisala, da je dosedanji operater prenehal izvajati svoje storitve in njihovi enoti za demenco ne nudi več kabelske televizije. Kot je pojasnila za Delo, so imeli v tej enoti že dlje časa težave s signalom, vendar obvestila o nameravanem izklopu kabelske televizije od Telekoma ni dobila, le klic, »da na oddelku televizije ne delajo«.

Že pred časom so po njenih besedah poskušali zamenjati operaterja, a ga niso našli prav zaradi težav s signalom. Sociologinja Biserka Marolt Meden, ki je na problem opozorila v objavi​ na facebooku, je bila do dogajanja zelo kritična: »Je to sprejemljivo za 21. stoletje? So starejši res tako nepomembni, da bodo že potrpeli in naj ne nergajo?« Med drugim se je vprašala, kako bodo volili, če bodo imeli »zaprto okno v svet«.