  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    PREMIUM   D+   |   Slovenija

    Stanovalci doma za ostarele že od konca januarja brez kabelske televizije

    V enoti za demenco so ostali brez kabelske televizije, direktorica DSO Metlika pravi, da bodo televizije do konca meseca spet delovale.
    Fotografija je simbolična. FOTO: Jože Suhadolnik
    Galerija
    Fotografija je simbolična. FOTO: Jože Suhadolnik
    Beti Burger
    19. 2. 2026 | 09:46
    19. 2. 2026 | 10:38
    A+A-

    V Domu za starejše občane Metlika v enoti za demenco je 84 uporabnikov doma že od konca januarja brez televizije. Na spletni strani doma je direktorica Ivica Lozar v obvestilu svojcem 10. februarja zapisala, da je dosedanji operater prenehal izvajati svoje storitve in njihovi enoti za demenco ne nudi več kabelske televizije. Kot je pojasnila za Delo, so imeli v tej enoti že dlje časa težave s signalom, vendar obvestila o  nameravanem izklopu kabelske televizije od Telekoma ni dobila, le klic, »da na oddelku televizije ne delajo«.

    Že pred časom so po njenih besedah poskušali zamenjati operaterja, a ga niso našli prav zaradi težav s signalom. Sociologinja Biserka Marolt Meden, ki je na problem opozorila v objavi​ na facebooku, je bila do dogajanja zelo kritična: »Je to sprejemljivo za 21. stoletje? So starejši res tako nepomembni, da bodo že potrpeli in naj ne nergajo?« Med drugim se je vprašala, kako bodo volili, če bodo imeli »zaprto okno v svet«.

    Sorodni članki

    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Javni razpis

    Demenca, eden največjih izzivov družbe: milijoni evrov za znanje in inovacije

    Za krepitev kompetenc za obvladovanje demence bo namenjenih 2,7 milijona evrov, od tega 1,7 milijona evropskih sredstev.
    Andreja Žibret 21. 1. 2026 | 18:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Digitalne navade

    Odvisnost otrok od družbenih omrežij: težava so tudi zasvojeni starši

    Evropska unija zaostruje njihovo uporabo za mladostnike pod 16. letom, a zgolj prepoved ne bo dovolj.
    Tomica Šuljić 12. 12. 2025 | 11:01
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    DSO so v časovni stiski zaradi naložb

    Direktorje skrbijo kratki roki za dokončanje naložb in visoke rasti cen.
    Simona Fajfar 21. 2. 2023 | 09:30
    Preberite več
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Gremo na kavo s stanovalci domov za starejše

    Letošnji poudarek Tedna Rdečega križa: verjamemo v moč prijaznosti.
    Simona Fajfar 9. 5. 2022 | 09:41
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Načrti ob pomanjkanju kadrov v DSO Metlika

    Vključevanje prostovoljcev
    Simona Fajfar 15. 3. 2020 | 14:30
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Od srede do srede

    Markeš: Logar se lahko izkaže za največjo prevaro teh volitev

    Delova komentatorja Ali Žerdin in Janez Markeš sta tokrat govorila o prihajajočih volitvah in njihovih akterjih.
    18. 2. 2026 | 18:21
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Kemična tveganja

    Nov odpoklic izdelkov v Sparu, Eurospinu in Jagru

    V prašičjem mesu madžarskega proizvajalca so odkrili prekoračeno mejno vrednost perfluoroheksansulfonske kisline in perfluorooktansufonske kisline.
    18. 2. 2026 | 19:45
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Devin

    Z Rilkejeve poti padla 20 metrov v globino, grmičevje preprečilo še globlji padec

    Če ne bi pristala na skalnati polici pod potjo, bi zgrmela še 40 metrov nižje.
    17. 2. 2026 | 18:23
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Potovanja
    Lastovo

    V sredo zjutraj vsi, ki ne živijo na otoku, odidejo

    Lastovo od treh kraljev do pepelnične srede živi drugačen ritem kakor sicer v letu, ko ga imajo zase le domačini in izseljenci.
    18. 2. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Želite biti med prvimi?

    V poslovnem svetu informacije potujejo hitro, zato se pogosto sprašujemo, katera tehnologija je dejansko naložba in ne le strošek.
    Promo Delo 1. 2. 2026 | 09:44
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Išias – kako fizioterapija pomaga pri hitrejšem okrevanju?

    Išias je ena najpogostejših zdravstvenih težav, ki se kaže kot bolečina, ki seva iz hrbta v nogo. S celostno fizioterapijo lahko preprečimo trajne posledice.
    Promo Delo 17. 2. 2026 | 08:15
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    TUJI TRGI

    Meja se vse bolj briše. Je to niša za slovenska podjetja?

    Dual-use tehnologije – rešitve z dvojno, civilno in obrambno-varnostno rabo – se v Evropi vse hitreje uveljavljajo kot ena ključnih razvojnih usmeritev.
    Promo Delo 18. 2. 2026 | 11:36
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Kako do nepozabne vstopnice za Planico?

    Zamujena priložnost vas lahko stane več, kot si mislite – kredit za vaš projekt je lahko na računu že v 48 urah. Brez zapletov. Brez čakanja.
    Promo Delo 1. 2. 2026 | 13:59
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Sodelovanje fakultete in industrije je veliko več kot opravljanje prakse

    Skupno delo krepi prenos znanj, spodbuja inovacije in krajša pot do uveljavljanja v praksi.
    Milka Bizovičar 14. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Množica miz se umika prilagodljivim delovnim postajam

    Pisarna postaja prostor sodelovanja, izmenjave idej in socialne povezanosti.
    Miran Varga 14. 2. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Gradbeniki kot čisti kolesarji v boju z dopingiranimi

    Železniške povezave logističnim podjetjem omogočajo konkurenčnost, drugi tir jim bo prinesel vsaj 150 milijonov evrov na leto.
    Milka Bizovičar, Marjana Kristan Fazarinc 11. 2. 2026 | 14:28
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Konferenca Javne investicije

    Po prvem odseku tretje razvojne osi že čez nekaj tednov

    Infrastrukturna ministra Slovenije in Hrvaške ter župana glavnih mest sosednjih držav so na okrogli mizi pretresali največje izzive pri gradnji infrastrukture.
    Nejc Gole 11. 2. 2026 | 12:45
    Preberite več

    Več iz teme

    DSO Metlikatelevizijadomovi za starejšeupokojenci

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Premium
    Kultura  |  Oder
    Flisar Komplet

    Družba ne more preseči moralne zrelosti posameznikov

    V graškem gledališču Theater im Keller bodo uprizorili vseh sedemnajst dramskih besedil pisatelja in dramatika Evalda Flisarja.
    Peter Rak 19. 2. 2026 | 11:01
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Deloindom

    Rekuperacija v starejših hišah: izkušnja iz prve roke in stroški investicije

    »Namestitev rekuperatorjev nam je priporočil sosed, ki se je soočal s podobnimi težavami, kot mi. Hitro smo spoznali, da je bila odločitev dobra.«
    Kaja Berlot 19. 2. 2026 | 11:00
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Vredno branja

    Obsodba molka glede vojne v Gazi

    Odprto pismo Berlinalu med drugim podpisujejo Tilda Swinton, Javier Bardem, Nan Goldin in Mike Leigh.
    19. 2. 2026 | 10:59
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Vredno branja

    Melania Trump med najmanj priljubljenimi prvimi damami

    Po rezultatih ankete, v kateri je sodelovalo 2255 Američanov, ima prva dama oceno priljubljenosti -16.
    19. 2. 2026 | 10:53
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Družinska tragedija

    Tragedija v Globoki pri Ljutomeru: brat ustrelil brata, nato si sodil sam

    Tako storilec kot žrtev sta bila stara okrog 75 let, domnevno pa sta bila že dalj časa v sporu zaradi zemljišča oziroma uporabe ceste.
    Andrej Bedek 19. 2. 2026 | 10:33
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Vredno branja

    Obsodba molka glede vojne v Gazi

    Odprto pismo Berlinalu med drugim podpisujejo Tilda Swinton, Javier Bardem, Nan Goldin in Mike Leigh.
    19. 2. 2026 | 10:59
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Vredno branja

    Melania Trump med najmanj priljubljenimi prvimi damami

    Po rezultatih ankete, v kateri je sodelovalo 2255 Američanov, ima prva dama oceno priljubljenosti -16.
    19. 2. 2026 | 10:53
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Družinska tragedija

    Tragedija v Globoki pri Ljutomeru: brat ustrelil brata, nato si sodil sam

    Tako storilec kot žrtev sta bila stara okrog 75 let, domnevno pa sta bila že dalj časa v sporu zaradi zemljišča oziroma uporabe ceste.
    Andrej Bedek 19. 2. 2026 | 10:33
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Skrivnosti popolne rižote, kot jo obvladajo Italijani

    Najboljša rižota se gradi počasi: z nežnim praženjem, zajemalko vroče osnove in potrpežljivim mešanjem, ki iz riža izvabi pravo kremnost.
    Promo Delo 18. 2. 2026 | 09:35
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Omoda 5 SHS-H, hibridni SUV z dosegom do 1000 km

    Hibridni SUV z dosegom do 1000 km, 44,5-odstotno toplotno učinkovitostjo in električno uglajenostjo – za mesto in odprto cesto.
    Promo Delo 17. 2. 2026 | 15:30
    Preberite več
    Promo
    Šport  |  Zimski športi
    Vredno branja

    Prehrana, ki odloča, zakaj nekateri okrevajo hitreje, drugi pa počasneje

    Starost in zdravje imata svojo vlogo, vendar o poteku okrevanja pogosto odloča tudi to, kako jemo v vsakdanjem življenju in v dneh, ko nam ni najbolje.
    Promo Delo 13. 2. 2026 | 08:53
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Sodobni pristopi pri zdravljenju poškodb sprednje križne vezi

    Poškodba sprednje križne vezi sodi med najpogostejše poškodbe kolenskih vezi. Ortoped razloži mehanizem poškodbe in sodobne načine zdravljenja.
    Promo Delo 18. 2. 2026 | 08:36
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Ko čas znova postane vrednota

    Brezčasen oddih v Hévízu na Madžarskem: zdravilna voda, velnes in gastronomija brez hitenja.
    Promo Delo 13. 2. 2026 | 14:02
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Ogromno kupcev za nove projekte, povpraševanje že presega ponudbo

    Novih nepremičnin v središču Ljubljane ali pa tik ob gozdu in hkrati skoraj v mestu v prestolnici primanjkuje. Povpraševanje že dalj časa presega ponudbo.
    Promo Delo 18. 2. 2026 | 11:18
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Metoda, ki bolečine v hrbtenici rešuje pri vzroku

    Težave s hrbtenico sodijo med najpogostejše razloge za obisk zdravnika. Bolečino boste odpravili, če boste razumeli, kaj jo povzroča in kako to odpraviti.
    Promo Delo 18. 2. 2026 | 10:31
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo