DSU pripravlja gradnjo dostopnih najemnih stanovanj

Družba za svetovanje in upravljanje (DSU) nadaljuje projekte, ki naj bi zagotovili dostopna najemna stanovanja za srednji sloj. Spomladi naj bi objavila razpis za izvajalca gradnje stanovanj v Šmartnem pri Ljubljani. Danes pa je objavila javno naročilo za projektiranje in gradnjo najmanj 510 dostopnih najemnih stanovanj na lokaciji Majske poljane v Novi Gorici.

DSU, ki je od Slovenskega državnega holdinga prevzel nepremičninski portfelj slabe banke, zato da bo z njimi gradil dostopna najemna stanovanja za srednji sloj, naj bi prvih 32 bivalnih enot v Šmartnem pri Ljubljani zagotovil prihodnje leto. Gre za projekt predvidenih 63 novih stanovanj.