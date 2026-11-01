Duhovi umrlih so povsod, kjer so ljudje

Kaarina Koski, ki folkloristiko raziskuje in predava na univerzi v Turkuju na Finskem, se ukvarja zlasti s pripovedmi in verovanji o smrti in stikih z umrlimi. Oktobra je v sklopu mednarodne folkloristične konference Preseganje meja, povezovanje svetov predavala na ljubljanski filozofski fakulteti. Bliža se prvi november. Je tudi na Finskem to dan mrtvih? Prvi november je cerkveni praznik, poznajo ga po vsem krščanskem svetu, vendar na Finskem ni posebnih praznovanj. Marsikdo sicer odnese svečo na grob, a ta praznik je pomembnejši v katoliških državah kot v protestantskih. Celotna ideja dneva mrtvih je, da se na ta dan duše iz vic lahko začasno vrnejo na svet. Protestanti ne verjamejo v vice, zato jim ta praznik povzroča precej težav. Katoliki so vice izumili precej pozno, šele v 13. ...