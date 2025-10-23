Peršman: na Dunaju bo znano, kaj je komisija ugotovila glede racije

Zunanja ministrica Tanja Fajon bo danes na obisku v Avstriji, kjer se bo sešla z avstrijsko zunanjo ministrico Beate Meinl-Reisinger in se udeležila poslovnega foruma. Avstrijski notranji minister Gerhard Karner bo medtem predstavil poročilo posebne komisije o julijski raciji na antifašističnem taboru na Peršmanovi domačiji.

Obsežna racija je močno odmevala, saj je potekala na enem ključnih spominskih mest koroških Slovencev, kjer so nacisti leta 1945 pobili člane dveh slovenskih družin.

Operacija neutemeljena?

Po poročanju avstrijskega časnika Der Standard naj bi komisija, ki jo vodi Mathias Vogl, ugotovila, da je bila operacija neutemeljena in je ne bi smeli izvesti.

Tanja Fajon. FOTO: Blaž Samec

Ministrica Tanja Fajon je obisk na Dunaju začela z delovnim kosilom z avstrijsko kolegico. V ospredju pogovorov so odnosi med državama, položaj slovenske manjšine ter mednarodne razmere, med njimi širitev EU, Zahodni Balkan, Bližnji vzhod in vojna v Ukrajini.

Fajonova se bo udeležila tudi poslovnega foruma Avstrija–Slovenija: Povezani za prihodnost, ki ga pripravlja Spirit Slovenija, in kot častna pokroviteljica zvečer nagovorila obiskovalce muzikala Otrok miru ob 80-letnici Združenih narodov v dunajskem Konzerthausu.