Duša in steber slovenskega letalstva

Pilot si je želel postati že v otroških letih, ko je med drugo svetovno vojno gledal letala, ki so letala čez Trnovsko vas; nekatera so tudi strmoglavila. Z jadralnimi in motornimi letali je preletel šest tisoč ur. Velikokrat je preletel svojo vas in tako pozdravil domačine.Leteti je zelo lepo, pravi, čeprav se spominja tudi hudih letalskih nesreč svojih prijateljev. Za pilota moraš biti discipliniran, vztrajen, imeti veselja do letenja, premagati veliko ovir in seveda biti pogumen.Ampak včasih sta bili na prvem mestu prizadevnost in sposobnost. Danes odloča najbolj denar: kdor ima denar, lahko postane pilot, je kritičen ...