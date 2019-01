Dušan Šešok bo delal za norveške ribiče in hrvaško vojsko

Ljubljana – Družba NCP Remontno brodogradilište Šibenik je po novem v lasti družbe Iskra brodogradilište 1, ki jo je ustanovil in jo obvladuje slovenski poslovnež, lastnik skupine Iskra Dušan Šešok. Medtem ko se veliki hrvaški ladjedelnici Uljanik in 3. maj utapljata v težavah, Šešoka za prihodnost ladjedelništva v Šibeniku ne skrbi. Leto se je komaj dobro začelo, pa imajo že zapolnjene vse zmogljivosti za letos in pogledujejo po novih kadrih, ki bi okrepili obstoječe 180-člansko moštvo zaposlenih.



Hrvaška vlada pod vodstvom Andreja Plenkovića je družbi Iskra brodogradilište 1, ki ima sedež v Šibeniku, dala soglasje za uporabo obstoječe koncesije tamkajšnje remontne ladjedelnice, veljavne do leta 2034. S tem je sklenjen skoraj eno leto dolg prevzemni proces, s katerim je podjetje v lasti Dušana Šešoka odkupilo vse terjatve do družbe NCP in tako pridobilo vse pravice do koncesije na pomorskem dobru v Šibeniku.

Nekoč slovenski minister bo prenavljal hrvaške vojaške ladje

Čeprav se zdaj, ko se velike hrvaške ladjedelnice, zlasti Uljanik in 3. maj, utapljajo v težavah, zdi Šešokova naložba pogumna, nam je ta pojasnil, da strahu za posel v Šibeniku ni. »Naše ladjedelnice ni mogoče primerjati z omenjenima ladjedelnicama. Tu se izdelujejo do 15 metrov dolge ribiške ladje z aluminijskim trupom za norveški trg, naslednji velik posel so remonti in prenove trajektov, katamaranov in večjih jaht. Imamo pogodbo za celovit remont in vzdrževanje celotne flote hrvaške vojne mornarice, med drugim pa prenavljamo tudi sestrsko ladjo Titovega Galeba,« nam je po telefonu povedal Šešok.

Brez tesnega sodelovanja z državo ne bo šlo

Sestra Titovega Galeba je v lasti hrvaške države, država naložbo v prenovo te ladje utemeljuje s promocijskimi in turističnimi cilji. Večji posel od Galeba pa je pogodba s hrvaško vojno mornarico, ki vključuje celovite prenove ladijske flote, in sicer ne le ladijskih trupov, ampak tudi pogonskih sklopov in vseh drugih delov plovil. Ker so oprema in stroji v povprečju stari okoli 40 let, Šešok napoveduje, da bodo celoten dobiček vsaj v prvih letih namenjali posodobitvi proizvodnje in izboljšanju obstoječe infrastrukture.



»Zdaj že pripravljamo celovit in dolgoročen načrt vlaganj v prenovo ladjedelnice, s katerim bomo državo oziroma pristojno ministrstvo prepričali, da s to naložbo mislimo resno, in takoj bomo zaprosili za desetletno podaljšanje veljavnosti obstoječe koncesije,« pravi Šešok.

20 milijonov evrov prihodkov v prvem letu

V letošnjem letu v Šibeniku načrtujejo 20 milijonov evrov prihodkov iz poslovanja in milijon evrov dobička, ki pa ga bodo v celoti namenili naložbam v posodobitev. »Vsi posli za letošnje leto so že sklenjeni, celotna ekipa 180 zaposlenih je polno zasedena in glede na dinamiko in napovedi bomo kmalu potrebovali nove mlade in šolane kadre,« napoveduje Šešok, ki ga hrvaški mediji opisujejo kot rešitelja ladjedelnice iz krempljev stečaja.