Neprecenljiv spletni pogovor z živim strokovnjakom

Spletna svetovalnica To sem jaz letos zaznamuje 25-letnico delovanja. Zasnovali so jo na takratnem Zavodu za zdravstveno varstvo (ZZV) Celje, danes območna enota (OE) Celje NIJZ, kjer uredništvo svetovalnice domuje še danes. Pred 25 leti je mladostnikom svetovalo sedem strokovnjakov, danes jih je sto, vsi svetujejo prostovoljno. Poleg klasičnih spletnih vprašanj (forum) zadnja leta omogočajo tudi svetovalno klepetalnico (chat), kjer se mladi po spletu pogovarjajo neposredno, v realnem času s strokovnjakom. Prva spletna svetovalnica v državi je začela delovati aprila leta 2001. Vsako leto strokovnjaki odgovorijo na več kot 3000 vprašanj, od katerih je dvajset odstotkov povezanih z največjimi stiskami mladih – to so vprašanja samomorilnosti, anksioznosti, samopoškodb, depresije in motenj ...