Duševno zdravje kot skupna odgovornost družbe

NIJZ je danes v Celju pripravil četrti Festival duševnega zdravja, na katerem so se predstavile organizacije, ki se ukvarjajo z duševnim zdravjem. Pripravili so več predavanj in delavnic ter interaktivnih kotičkov, med drugim so se obiskovalci lahko pogovarjali z osebami z izkušnjo s težavami v duševnem zdravju. Generalni direktor NIJZ Branko Gabrovec je ob odprtju celodnevnega festivala opozoril, da duševno zdravje ni le zdravstveno, ampak tudi gospodarsko vprašanje in odgovornost celotne družbe.