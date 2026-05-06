Žan Papič: Če ti je bedno, zakaj bi bilo bedno še naprej?

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je pred 4. Festivalom duševnega zdravja, ki bo 15. maja v Celju, v Pokrajinskem muzeju Celje danes organiziral okroglo mizo Iskreno o duševnem zdravju: osebne izkušnje znanih Slovencev. Pevka in igralka Rebeka Dremelj, nekdanji alpski smučar Štefan Hadalin ter igralec in komik Žan Papič so opozorili, da je treba pomoč poiskati čim prej ter se veliko in iskreno pogovarjati.

Štefana Hadalina je dolgoletna usmerjenost v vrhunske rezultate popolnoma izčrpala: »Zapadeš v vzorce, ki so ti v preteklosti pomagali do vrhunskosti, potem pa ti prav ti vzorci vrhunskost onemogočajo. Takrat je treba poiskati strokovno pomoč. Že bistveno prej bi se morali ukvarjati s 15-, 16-letniki, ki so perfekcionisti in kažejo znake, da bi se jim to lahko zgodilo.«