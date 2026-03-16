    V kakšnem psihološkem stanju so ljudje, ki sprejemajo politične odločitve?

    Duševno zdravje politikov: tema, o kateri politika skoraj nikoli ne govori.
    V Ljubljani je Javni zavod Poliskop, ki deluje na področju političnega opolnomočenja, organiziral javni dialog o duševnem zdravju politikov – prvi poskus, da bi se o tej temi v slovenskem prostoru govorilo javno in sistematično. FOTO: Mateja Jordovic Potočnik
    V Ljubljani je Javni zavod Poliskop, ki deluje na področju političnega opolnomočenja, organiziral javni dialog o duševnem zdravju politikov – prvi poskus, da bi se o tej temi v slovenskem prostoru govorilo javno in sistematično. FOTO: Mateja Jordovic Potočnik
    Petra Kovič
    16. 3. 2026 | 13:47
    Politika je pogosto predstavljena kot arena moči in odločanja. Govorimo o potezah, ki vplivajo na gospodarstvo, družbo in včasih celo na vprašanja miru ali vojne. Redkeje pa govorimo o nečem precej bolj človeškem – o ljudeh, ki te odločitve sprejemajo.

    Od politikov pričakujemo izjemno veliko. Da so vedno pripravljeni. Da so racionalni. Da prenesejo kritiko, pritisk javnosti, medijev in danes tudi družbenih omrežij – pogosto brez prostora za dvom ali šibkost.

    Paradoks politike je prav v tem, da od ljudi na političnih funkcijah pričakujemo stabilnost, odpornost in jasnost odločanja, hkrati pa se skoraj nikoli ne pogovarjamo o tem, kakšni so pogoji, v katerih ti ljudje delujejo – in kakšen psihološki pritisk nosijo.

    Politika kot psihološko zahteven poklic

    Od politikov pričakujemo stabilnost, odpornost in jasnost odločanja – skoraj nikoli pa ne govorimo o psiholoških pogojih, v katerih delujejo. Na fotografiji prof. dr. Miran Možina. FOTO: Mateja Jordovic Potočnik
    Šele v zadnjih letih se v mednarodnem prostoru pojavljajo prve sistematične raziskave, ki opozarjajo, da je politika psihološko eden najbolj zahtevnih poklicev.

    Med najbolj citiranimi je raziskava Mere Mortals: The State of Politicians’ Mental Wellbeing and Why It Matters, ki sta jo pripravili organizaciji Apolitical Foundation in Better Politics Foundation. Temelji na anketah in poglobljenih intervjujih z več kot 150 politiki, akademiki ter organizacijami, ki se po svetu ukvarjajo s političnim voditeljstvom.

    Naslov raziskave – Mere Mortals, navadni smrtniki – je pomenljiv. Njena ugotovitev je presenetljiva: številni politiki poročajo o nižji ravni mentalnega blagostanja kot zaposleni v nekaterih poklicih, ki jih običajno povezujemo z ekstremnim stresom, na primer v reševalnih službah. To kaže, da je politika eden izmed poklicev z izjemno visoko psihološko obremenitvijo.

    Raziskava izpostavlja več dejavnikov, ki k temu prispevajo.

    Kaj razjezi politike in kaj jih navdihuje

    Med najpomembnejšimi so stalna izpostavljenost javnemu mnenju in medijem, ki spremljajo skoraj vsako odločitev, spletno nadlegovanje in grožnje, ki posebej prizadenejo ženske in manj zastopane skupine, ter pomanjkanje strukturirane psihološke podpore znotraj političnih organizacij in parlamentov.

    K temu se pridružuje še kulturno pričakovanje, da morajo biti politiki vedno odzivni, odločni in »močni«. Takšna pričakovanja pogosto povečujejo občutek izolacije.

    Raziskovalci opozarjajo, da duševno zdravje politikov ni zgolj osebna tema posameznika. Lahko vpliva tudi na kakovost političnega odločanja in delovanje demokratičnih institucij.

    Ko so politični voditelji pod dolgotrajnim stresom ali brez ustrezne podpore, to lahko vpliva na njihovo sposobnost kompleksnega razmišljanja, dialoga in premišljenega vodenja.

    Pri tem raziskave opozarjajo na še en pomemben vidik: psihološki pritiski lahko odvračajo ljudi od političnega delovanja.

    Posebej mlajše generacije ali manj zastopane skupine pogosto ocenjujejo politični prostor kot okolje z visokimi osebnimi tveganji in nizko stopnjo podpore. Posledica je manjša raznolikost političnih glasov, kar lahko dolgoročno vpliva tudi na legitimnost demokratičnih institucij.

    Šest strank, dva pogleda: takšnega soočenja zagotovo še niste videli (VIDEO)

    V nekaterih državah se zato pojavljajo tudi prvi poskusi sistemske podpore. Med njimi so programi medsebojnega mentorstva med politiki, treningi psihološke odpornosti ter različne oblike delavnic in podpornih skupin v parlamentih, ki poskušajo ublažiti občutek izolacije in izgorelosti.

    Akademske raziskave sicer poudarjajo, da je mentalno zdravje politikov še vedno presenetljivo slabo raziskano področje. A vse več strokovnjakov ga razume kot pomemben del širše slike sodobnih demokratičnih izzivov.

    Slovenski poskus odpiranja teme

    To vprašanje se je pred kratkim odprlo tudi v Sloveniji. V Ljubljani je Javni zavod Poliskop, ki deluje na področju političnega opolnomočenja, organiziral javni dialog o duševnem zdravju politikov – prvi poskus, da bi se o tej temi v slovenskem prostoru govorilo javno in sistematično.

    Čas dogodka ni bil naključen. Do volitev je ostalo le še teden dni – trenutek, ko se javna razprava običajno vrti okoli programov, političnih zavezništev in taktičnih vprašanj volilne kampanje.

    Organizatorji pa so želeli odpreti vprašanje, o katerem politika skoraj nikoli ne govori: kakšni psihološki pogoji spremljajo ljudi, ki prevzemajo politično moč.

    »V politiki je skoraj vse, kar počneš, podvrženo kritiki, interpretaciji ali manipulaciji. To je realnost političnega prostora,« je dejala direktorica Javnega zavoda za politično opolnomočenje Poliskop Tijana Arih. FOTO: Mateja Jordovic Potočnik
    »Dolga leta sem delala s politiki in politiko opazovala od znotraj. Videla sem, kako močno politika spreminja ljudi,« pravi politična svetovalka in ustanoviteljica Poliskopa Tijana Arih.

    »Nenadoma se odpre prostor, v katerem postane skoraj vse mogoče. Ljudje začnejo drugače skrbeti zase, shujšajo, zamenjajo partnerje, na novo sestavljajo svoje življenje. Te spremembe same po sebi niso nujno slabe – pogosto so zelo človeške. A v politiki se stvari zgodijo z neverjetno hitrostjo, včasih hitreje kot takrat, ko nekdo postane milijonar ali olimpijski prvak.«

    Po njenem mnenju je politika eden redkih poklicev, ki človeku daje občutek resničnega vpliva in smisla. »Če so namere častne, je to lahko eden najbolj pomenljivih poklicev, kar jih imamo.«

    A politika ima tudi svojo temno stran

    »Tempo je tak, da ga večina ljudi težko razume. V času volilnih kampanj so dnevi zelo dolgi, pritisk pa skoraj neprekinjen. Takrat pogosto ostanejo zbrani le značajsko najmočnejši. Veliko politikov doživi izčrpanost ali celo izgorelost – o čemer pa se javno skoraj nikoli ne govori,« pravi.

    Pomembna je podpora družine in bližnjih, a prav tam se pogosto pojavi prvi razkorak. »Družine si želijo, da bi človek kljub politični funkciji ostal predvsem oče, partner ali nekdo, ki je več doma. Politika pa tega pogosto ne omogoča.«

    Druga napetost nastane v odnosu do javnosti. »V politiki je skoraj vse, kar počneš, podvrženo kritiki, interpretaciji, manipulaciji ali spinom. To je realnost političnega prostora.«

    Kljub temu Arihova poudarja, da politična izkušnja za mnoge pomeni tudi pomembno osebno širino. »Poznam ljudi, ki so iz politike odšli zelo dostojanstveno in jim je ta izkušnja dala močan osebni kapital. Svojim klientom sem vedno govorila, da je politična kariera lahko pomemben del življenja, nikakor pa ne sme postati vse življenje.«

    Prav vprašanje, kako ohraniti notranjo stabilnost v okolju stalnega pritiska, je bilo tudi v središču nedavnega dialoga v Ljubljani.

    Na razpravi so sodelovali psihiater in psihoterapevt prof. dr. Miran Možina, redna profesorica psihiatrije na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani prof. dr. Vesna Švab ter predstavnik mlajše generacije politikov Luka Goršek.

    Namen pogovora je bil povezati strokovno razumevanje psiholoških procesov z realnostjo političnega dela.

    Od politikov pričakujemo stabilnost, odpornost in jasnost odločanja – skoraj nikoli pa ne govorimo o psiholoških pogojih, v katerih delujejo. Na fotografiji prof. dr. Miran Možina. FOTO: Mateja Jordovic Potočnik
    Prof. dr. Miran Možina je opozoril, da politika združuje skoraj vse dejavnike, ki jih psihologija prepoznava kot vir dolgotrajnega stresa: stalno javno presojo, konflikt, negotovost in odgovornost za odločitve z velikimi posledicami.

    Na fotografiji prof. dr. Vesna Švab. FOTO: Mateja Jordovic Potočnik
    Prof. dr. Vesna Švab pa je poudarila, da psihološka odpornost posameznika nikoli ne obstaja v vakuumu.

    Politična kultura, ki temelji na stalnem konfliktu, diskreditaciji in polarizaciji, ustvarja okolje, v katerem je dolgoročna stabilnost ljudi na javnih funkcijah vse težje vzdržna.

    Mlajša generacija politikov morda bolj odkrito govori o pritiskih političnega dela – ker je jasno, da brez tega ni mogoče razumeti politike. Na fotografiji mladi politik Luka Goršek. FOTO: Mateja Jordovic Potočnik
    S svojo izkušnjo je razpravo dopolnil tudi Luka Goršek. Opozoril je, da politično delo pogosto pomeni dolge dneve, skoraj neprekinjen pritisk in stalno javno presojo – realnost, ki je večina ljudi nikoli ne vidi od blizu.

    Dobrobit politikov kot vprašanje zdravja demokracije

    Dialog je zato odprl vprašanje, ki ga politika običajno potisne na rob. Kakšne ljudi postavljamo na položaje moči? In kakšne pogoje ustvarjamo za njihovo delo? Politika ni laboratorij. Je prostor, kjer se pod pritiskom sprejemajo odločitve, ki vplivajo na življenja ljudi. Demokracija ne temelji samo na institucijah, ampak tudi na ljudeh, ki jih vodijo.

    Zato vprašanje duševnega zdravja politikov ni zasebna tema – je vprašanje kakovosti političnega odločanja in zrelosti političnega prostora. In morda tudi vprašanje, o katerem bi morali začeti govoriti, še preden oddamo glas na volitvah.

     

     

