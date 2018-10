Dva glasova več, a vsaj eden premalo

Ljubljana – Poslanca italijanske in madžarske narodne skupnosti bosta v torek podpisala sporazum o sodelovanju s koalicijskimi strankami, kar po besedah poslanca Ferenca Horvatha ne pomeni avtomatične podpore koalicijskim projektom, ampak le zavezo o sodelovanju na področjih, kot so šolstvo, kultura in gospodarstvo, o katerih menijo, da so pomembna. »S tem dogovorom še nisva zavezana temu, da bi morala glasovati enako kot koalicija,« je povedal Horvath in dodal, da s poslancem italijanske manjšine Felicejem Žižo skladno z ustaljeno parlamentarno prakso le nadaljujeta konstruktivno sodelovanje z vlado. Ne na eni ne na drugi strani tega naj ne ...

