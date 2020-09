Dva kandidata za vodenje največjega inštituta

Ljubljana – Za enega najprestižnejših in najpomembnejših mest v znanosti sta se prijavila sodelavec odseka za fiziko trdne snovi na IJS prof. dr. Boštjan Zalar in vodja odseka za reaktorsko tehniko na IJS prof. dr. Leon Cizelj.



Leon Cizelj ima 56 let in je polno zaposlen na inštitutu. Je tudi znanstveni svetnik IJS in in redni profesor jedrske tehnike na Fakulteti za matematiko in fiziku Univerze v Ljubljani. Med letoma 2016 in 2020 je predsedoval evropskemu združenju za jedrsko izobraževanje ENEN.



Boštjan Zalar ima prav tako 56 let. Ob raziskovanju na svojem odseku je tudi on znanstveni svetnik inštituta ter redni profesor in predavatelj fizike materialov na Mednarodni podiplomski šoli Jožefa Stefana.

Zadnjo besedo ima vlada

Kandidata bosta vizijo razvoja inštituta predstavila na skupni seji znanstvenega sveta in upravnega odbora. Na podlagi predstavitev bo mnenje o kandidatih pripravil znanstveni svet in ga posredoval upravnemu odboru, ta pa bo formalno zaključil izbor. Predlaganega kandidata mora potrditi še vlada. Ta bo nato imenovan za obdobje petih let.



Inštitut sicer še vedno vodi dr. Jadran Lenarčič. Na tem položaju je že 15 let, mandat se mu je iztekel julija, a je na poziv upravnega odbora zaradi epidemije novega koronavirusa sprejel vodenje inštituta do imenovanja naslednika.