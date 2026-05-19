Dva obraza EPP: Javno graja Grimsa, v parlamentu pa sodeluje z ekstremno desnico

Kot so poročali evropski in slovenski mediji, se je evropski poslanec stranke SDS Branko Grims (Evropska ljudska stranka - EPP; Grims EPP/SDS) pred tednom dni v evropskem parlamentu v Bruslju udeležil dogodka z naslovom Za desno večino v evropskem parlamentu, na katerem so poleg njega sodelovali še člani treh skrajno desnih političnih skupin – Charlie Weimers iz Evropskih konservativcev in reformistov (ECR), Rene Aust iz Evrope suverenih narodov (ESN) ter Antonio Tanger Correa iz Domoljubov za Evropo.

Grims je na zborovanju skrajnih desničarjev v hramu evropske demokracije poudaril, da je sodelovanje vseh desnih političnih skupin nujno za prihodnost Evrope.

Zaradi te izjave naj bi politična skupina Evropske ljudske stranke (EPP) razmišljala o dodatnih sankcijah proti Grimsu, ki zaradi skrajnih stališč že pravzaprav od nastopa mandata evropskega poslanca sedi v tako imenovani »oslovski klopi« EPP in evropskega parlamenta.

Na današnji jutranji tiskovni konferenci pa je predsednik EPP Manfred Weber potrdil, da je predsedstvo EPP v včeraj zvečer razpravljalo o Grimsu, vendar je poudaril, da gre za notranjo zadevo in da se bo vzdržal razkrivanja nadaljnjih podrobnosti razprave.

Weber je še dodal, da Grimsovo sodelovanje na skrajno desnem dogodku v Bruslju »ne predstavlja stališča skupine ter da Grims ni deloval v imenu skupine EPP. Stališče EPP je proevropsko, za pravno državo in proukrajinsko.«

S tem je stranka EPP znova pokrila Grimsove suverenistične in skrajno desne izpade. Po drugi strani pa je Grims prejšnji teden povedal natančno to, kar EPP počne že od začetka mandata. Gre za neprijetno resnico, ki jo v vodstvu EPP neradi slišijo.

Sodelovanje EPP s skrajno desnimi in suverenističnimi silami ni več tabu za osrednjo desno evropsko politično silo. EPP čedalje pogosteje pri sprejemanju odločitev v evropskem parlamentom sodeluje s strankami onkraj požarnega zidu v evropskem parlamentu.