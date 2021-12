Dva planinca rešili izpod plazu

Zgodaj popoldne je na Tolstem vrhu v Mestni občini Kranj snežni plaz zasul dva planinca. Posredovali so gorski reševalci gorskih reševalnih služb Tržič in Kranj, ki so s pomočjo helikopterja Slovenske vojske in dežurne ekipe gorskih reševalcev na Brniku oba rešili iz plazu in ju prepeljali v dolino.

Planinca se v nesreči nista poškodovala, je razvidno iz objave na spletni strani Uprave RS za zaščito in reševanje.

Za reševanje v gorah je bil zgodaj popoldne angažiran tudi policijski helikopter LPE. Gorska reševalna služba Bohinj je namreč z njegovo pomočjo reševala planinko na planini Zajamniki, ki je nenadoma padla v nezavest. Odpeljali so jo v Splošno bolnišnico Jesenice.

Gorski reševalci iz leta v leto posredujejo pogosteje. Do 7. decembra 2021 so izpeljali 602 reševalni akciji, od tega 29 s smrtnim izidom. Lani so v 485 akcijah zabeležili 33 žrtev.