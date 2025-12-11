  • Delo mediji d.o.o.
    PREMIUM   D+   |   Slovenija

    Dva tisoč uporabnikov še ni vrnilo podpisane pogodbe

    Več kot 600 uporabnikov je prejemanje storitve po 1. juliju prekinilo, tudi zaradi neupravičenega strahu pred plačevanjem storitve.
    Po podatkih MSP je bilo 10. novembra 4492 uporabnikov e-oskrbe. Fotografija je simbolična. FOTO: Črt Piksi
    Po podatkih MSP je bilo 10. novembra 4492 uporabnikov e-oskrbe. Fotografija je simbolična. FOTO: Črt Piksi
    Andreja Žibret
    11. 12. 2025 | 06:00
    11. 12. 2025 | 07:47
    6:33
    Približno 2000 obstoječih uporabnikov še ni vrnilo podpisane pogodbe za nadaljevanje brezplačne e-oskrbe. Na Zdusu in Telekomu Slovenije jim svetujejo, naj to čim prej storijo. Več kot 600 uporabnikov je storitev po 1. juliju že prekinilo, pogosto zaradi neupravičenega strahu pred tem, da bi storitev morali plačati, čeprav je storitev za uporabnike brezplačna in stroške krije ZZZS.

    Povprečna starost uporabnikov e-oskrbe presega 83 let, mnogi brez pomoči svojcev postopkov ne zmorejo. Zamude pri priklopu e-oskrbe povečujejo tveganje za zaplete, hujše posledice in nepotrebne smrti.

    Sorodni članki

    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Dolgotrajna oskrba

    Stanovalci domov za starejše bodo dobili nižje položnice

    V sistem dolgotrajne oskrbe vstopajo brez dodatnega ocenjevanja; kdor še čaka, mora skozi celoten postopek. Skrbi, katera od čakalnih vrst se bo upoštevala.
    Barbara Hočevar 2. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Prevedbeni zakon

    Poslanci brez glasu proti sprejeli zakon za lažji prehod v dolgotrajno oskrbo

    Zakon prinaša avtomatsko pridobivanje pravic, manj birokratskih ovir in centralizirane postopke za nemoteno vključitev stanovalcev domov za starejše v sistem.
    Andreja Žibret 11. 11. 2025 | 19:30
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    E-oskrba v dolgotrajni oskrbi

    Z vlogo na CSD se ne mudi, z novo pogodbo s Telekomom pa

    Rok za pridobitev odločbe CSD za dosedanje uporabnike e-oskrbe so podaljšali za leto dni, do konca leta 2026.
    Andreja Žibret 28. 10. 2025 | 11:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Zamude pri dolgotrajni oskrbi

    Postopek ugotavljanja upravičenosti je mogoče pospešiti z izvidom specialista

    V kratkem bodo centri za socialno delo te ocene začeli upravičencem tudi izdajati.
    Andreja Žibret 3. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    E-oskrba

    Brez odločbe CSD e-oskrba od 2026 ne bo več brezplačna

    Približno 5000 uporabnikom je bila s sprejetjem dopolnil zakona o dolgotrajni oskrbi zagotovljena pravica do e-oskrbe do 31. decembra.
    Andreja Žibret 6. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Izvajalci dolgotrajne oskrbe

    Informacijski sistem sploh še ni vzpostavljen, temveč ga šele razvijajo

    Na vstopnih točkah na centrih za socialno delo že opravljajo ocenjevanje upravičenosti, izdati pa jih še ne morejo.
    Andreja Žibret 1. 7. 2025 | 07:00
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Aretacije

    Ljubljanski podjetnik, ki je prejel kar nekaj javnega denarja, tihotapil mamila

    Vodil naj bi kriminalno združbo, v ponedeljek so mu nataknili lisice.
    10. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Ukrep za lažji prehod v upokojitev

    Od januarja: Starejši od 58 let ali s 35 leti pokojninske dobe bodo lahko predlagali, da bi delali 80 odstotkov časa za 90 odstotkov plače in polne prispevke.
    Barbara Hočevar 10. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Kolumne
    Kolumna

    Avtobusni potniki plačujejo, da stojijo na Bavarcu, zaprti v oglasna sporočila

    Mestni avtobus jasno izraža, da je Ljubljana mesto za dve različni kategoriji ljudi.
    Miloš Kosec 10. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Kultura  |  Glasba
    Glasbenik in igralec

    Umrl je Aleš Hadalin

    Deloval je tudi v plesni skupini En-Knap in glasbeni skupini Tantadruj.
    10. 12. 2025 | 19:56
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Podaljšani konci tedna

    Prazniki v letu 2026 – koliko jih bo »padlo« na vikend?

    Spomladi bo več priložnosti za oddih. Poletni del leta bo manj radodaren s prostimi dnevi.
    11. 12. 2025 | 08:11
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Liga prvakov

    Rumenemu zidu se je pridružil ljubljenec navijačev

    Na tekmi nogometne lige prvakov se je navijaškemu rumenemu zidu Borussie Dortmund pridružil dolgoletni igralec kluba Marco Reus.
    Tim Erman 11. 12. 2025 | 08:08
    Preberite več
    Novice  |  Okolje
    Mednarodni dan gora

    Razmere v gorah postajajo vse nevarnejše

    Posledice podnebnih sprememb ogrožajo varnost planinskih poti, koč in obiskovalcev.
    11. 12. 2025 | 07:58
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Odprta kuhinja

    Recept dneva: Slane rolice s karamelizirano čebulo in čedarjem (VIDEO)

    Pozabite na cimetke – te mehke, puhasto vzhajane rolice s karamelizirano čebulo, čedarjem in čilijevim oljem so slana pregreha, ki očara na prvi ugriz.
    Odprta kuhinja 11. 12. 2025 | 07:37
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    SP 2026

    Po 2000 evrov za navadno vstopnico: hiperinflacija na mundialu

    Cene vstopnic za svetovno nogometno prvenstvo v ZDA, Mehiki in Kanadi so se po koncu žreba skupin in urnika tekem izstrelile v nebo.
    11. 12. 2025 | 07:20
    Preberite več
