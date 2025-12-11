Dva tisoč uporabnikov še ni vrnilo podpisane pogodbe

Približno 2000 obstoječih uporabnikov še ni vrnilo podpisane pogodbe za nadaljevanje brezplačne e-oskrbe. Na Zdusu in Telekomu Slovenije jim svetujejo, naj to čim prej storijo. Več kot 600 uporabnikov je storitev po 1. juliju že prekinilo, pogosto zaradi neupravičenega strahu pred tem, da bi storitev morali plačati, čeprav je storitev za uporabnike brezplačna in stroške krije ZZZS.

Povprečna starost uporabnikov e-oskrbe presega 83 let, mnogi brez pomoči svojcev postopkov ne zmorejo. Zamude pri priklopu e-oskrbe povečujejo tveganje za zaplete, hujše posledice in nepotrebne smrti.