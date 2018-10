Dva vojaka in dva tisoč kosov streliva

Karl Erjavec, obrambni minister, je prejel končno poročilo generalštaba o dogodki v Nemčiji. Foto Blaž Samec

"Poročilo načelnika generalštaba sem dobil, pri prevozu sta bila navzoča samo dva vojaka, ukaz je bil nepopoln," je bil za Delo pred današnjo sejo parlamentarne komisije za nadzor obveščevalno-varnostnih služb redkobeseden minister za obramboParlamentarna komisija ima na dnevnem redu sicer dve temi. Razpravo o pravzaprav skoraj bizarnem dogodku izpred dobrih dveh tednov v Nemčiji, ko je s tovornjaka Slovenske vojske izginil del tovora, namenjen slovenskim vojakom na misiji v Maliju. Ker prevoz ni bil ustrezno zavarovan, kot se za transport tovrstnega tovora sicer pričakuje, so ga del ukradli. Na letališču v Leipzigu je izginilo okoli tisoč kosov streliva kalibra 5,56 milimetra in tisoč kosov streliva kalibra devet milimetrov.Minister Erjavec je poročilo načelnika generalštaba o dogodku torej dobil, pričakovati je, da se bodo danes z njim seznanili tudi člani komisije, ki jo vodi(NSi). Ukaz o prevozu je bil pomanjkljiv, saj ni vseboval vseh protokolov za varovanje nevarnih prevozov. Minister je že pred dnevi poudaril, da je zelo nenavadno, da slovenska stran ni zaprosila za posebno varovanje države, kjer se je opravljal prevoz opreme in streliva.Vsebinsko zahtevnejša pa je druga tema, s katero se bo ukvarjala komisija, to pa je priprava predloga priporočil za okrepitev delovanja obveščevalno-varnostnega sistema. Komisija je že sredi septembra, ko se je seznanila s problematiko delovanja paravojaških skupin, razpravo je sprožil postroj štajerske varde Andreja Šiška, ugotovila, da se je v obveščevalno-varnostnem sistemu nabralo precej težav. In da te kličejo k reševanju. Njen predsednik pa za Delo celo izjavil, da je treba Slovensko obveščevalno-varnostno agencijo razpustiti, obveščevalno-varnostni sistem pa nujno zgraditi na novih, sodobnih temeljih.