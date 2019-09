Dvajset mesecev čakanja za prvi dermatološki pregled

Ljubljana – V Ljubljani so od septembra leta 2016 do danes od koncesijskega programa odstopili štirje dermatologi, na ministrstvu za zdravje pa novih koncesij niso podelili že od leta 2012. Denar za take storitve na ZZZS ostaja, zato ga preusmerjajo drugam.Koncesijo so vrnili dermatologi Boris Kralj (AKD, d. o. o.), Jadranka Korsika, Blanka Zagoričnik Opara, Helena Rupnik in Nataša Grebenšek (Arsderma-DCP, d. o. o.). O vzrokih za tako odločitev – razen Kralja, ki je imel osebne razloge, nekdanje koncesionarke niso želele govoriti. Na splošno pa velja, da so storitve, ki jih plačuje Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije ...