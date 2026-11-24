Minuli konec tedna so vlomili v matično stavbo SNG Drama Ljubljana na Erjavčevi, ki propadajoča čaka na prenovo. V Drami so zaskrbljeni, saj je stavba gledališki dom njihovega kolektiva, a hkrati opozarjajo, da ni zapuščena. Drama kot upravljavec stavbe zagotavlja redno vzdrževanje, ki med drugim vključuje ogrevanje dela stavbe in varovanje.

V Drami, so pojasnili, da so storilci vlomili v petek in soboto zvečer. V petek se je ob 21.32 sprožil alarmni sistem, intervencijska služba pa je ugotovila, da je neznana oseba nasilno vstopila v stavbo skozi stranska vrata ob Slovenski cesti. V soboto ob 18.17 se je alarm vnovič sprožil, neznana oseba pa naj bi v stavbo vstopila skozi vhod v Malo Dramo z Igriške ulice.

Varnostna služba je objekt pregledala, dodatno zavarovala vhode in v Drami obvestila odgovorne osebe, ob petkovem vlomu je posredovala tudi policija. Na Policijski upravi Ljubljana so potrdili, da so bili v petek zvečer obveščeni o poskusu vloma v eno izmed ustanov v središču Ljubljane. Kot so še zapisali, je neznani storilec vlomil v objekt, iz katerega pa ni ničesar odtujil.

V Drami si želijo, da bi stavba tudi med čakanjem na prenovo ostala del mestnega življenja. Med drugim načrtujejo projekcije posnetkov kultnih predstav na njenih oknih. FOTO: Voranc Vogel

Policisti so opravili ogled kraja in nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah kaznivega dejanja, o ugotovitvah pa bo obveščeno pristojno državno tožilstvo. V Drami dodajajo, da so bili tudi opozorjeni na videoposnetek nepooblaščenega vstopa v stavbo, ki je bil v ponedeljek zvečer objavljen na dužbenem omrežju TikTok. O tem so obvestili policijo in ministrstvo za kulturo, kdaj je posnetek nastal, pa za zdaj ni potrjeno.

Ob petkovem vlomu sta bili, kot navajajo v Drami, poškodovani varovalna ograja okoli stavbe in ena od vhodnih vrat. Materialna škoda na objektu je bila ob podaji ovadbe okvirno ocenjena na 1000 evrov. Ocena ne vključuje morebitne škode na avtomobilu, parkiranem ob stavbi na ulici Gradišče, ki je bil najverjetneje poškodovan ob begu storilca iz objekta. Ob sobotnem nepooblaščenem vstopu dodatna škoda zaenkrat ni bila ugotovljena.

Kot poudarjajo v Drami, matična stavba na Erjavčevi od začasne selitve Drame na Litostrojsko cesto ni zapuščena. Kot upravljalci stavbe zagotavljajo redno vzdrževanje, ki vključuje ogrevanje dela stavbe v hladnejših mesecih in varovanje. V stavbi potekajo tudi nujne vzdrževalno-delovne aktivnosti, povezane s hrambo in uporabo kostumskega fundusa, za katerega na Litostrojski nimajo dovolj prostora, v skladišču scenografij Drame v Šentvidu pa prostorski in klimatski pogoji zanj niso ustrezni.

Policisti preiskujejo okoliščine petkovega vloma, v Drami pa so o obeh dogodkih obvestili tudi ministrstvo za kulturo. FOTO: Leon Vidic

Z dogodkoma so seznanili tudi ministrstvo za kulturo kot lastnikom Drame in predlagali, da skupaj preučijo možnosti dodatnih preventivnih ukrepov. Kot dodajajo, so ob omenjenih dogodkih pod nadstreškom Male Drame ob Igriški ulici odkrili tudi začasno bivališče brezdomnih oseb, vendar nimajo informacij, ki bi kazale na povezavo z nepooblaščenima vstopoma.

Dogodka minuli konec tedna jih skrbita, saj gre za gledališki dom kolektiva SNG Drama Ljubljana in državno stavbo izjemne arhitekturne, kulturnozgodovinske in simbolne vrednosti. Želijo si, da bi matična stavba Drame tudi med čakanjem na prenovo ostala del življenja mesta. Tako že od prejšnje zime načrtujejo umetniško-komunikacijski projekt, s katerim bi okna stavbe oživili s projekcijami posnetkov kultnih predstav ter igralk in igralcev Drame. Kot dodajajo, bi projekt poleg ohranjanja simbolne prisotnosti Drame v mestnem središču lahko prispeval tudi k večji varnosti in osvetljenosti objekta.

Na ministrstvu za kulturo so zapisali, da se zavedajo, da gre za stavbo izjemne arhitekturne in kulturnozgodovinske vrednosti, ki ni pomembna le kot del slovenske kulturne dediščine, temveč tudi kot dolgoletni dom osrednjega slovenskega dramskega gledališča, zato je njena ustrezna zaščita do začetka prenove še posebej pomembna. Na vprašanje STA, kako daleč je priprava razpisa za novo idejno rešitev prenove Drame, ki naj bi ga ministrstvo objavilo do konca leta, pa so pojasnili, da izvajajo pripravljalne dejavnosti, ki vključujejo tudi raziskavo trga.