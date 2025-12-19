Dvanajst ur zagovora za ministra in koordinatorja za romska vprašanja

Kar dvanajst ur in pol razprave je predvidenih ob današnji interpelaciji – že štirinajsti v tem mandatu – proti ministru za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luki Mescu. Opozicija ga kliče k odgovornosti po tragičnem dogodku konec oktobra v Novem mestu, kot vladnega koordinatorja za romska vprašanja mu med drugim očita opustitev dolžnega ravnanja na področju socialne politike. Iz koalicijskih vrst ni nobenih znakov, da bi bili predlagatelji s pobudo za njegovo razrešitev lahko uspešni.