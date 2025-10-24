Dve leti in pol je poslušal radio z 72 ruskimi pesmimi

V nadaljevanju preberite:

Moskva je proračun za informacijsko vojskovanje v prihodnjem letu povečala za 54 odstotkov. Informacijsko vojno, ki so ji Ukrajinci izpostavljeni od leta 2014, so nedavno pred volitvami okusili­ tudi v Romuniji. Mihajlo Dankanič,­ ukrajinski strokovnjak za ruske dezinformacije, je posvaril, da bi se iz ukrajinskih izkušenj lahko drugje po Evrope veliko naučili, da se bomo znali odzvati, če in ko bo k nam prišel ruski propagandni stroj.

»Rusija je velika civilizacija z edinstveno potjo, Zahod je dekadenten in moralno pokvarjen, Rusija je oblegana trdnjava, branimo se pred nacizmom (spet), ruska kultura in duh sta močnejša, razpad Sovjetske zveze je bil zgodovinska tragedija, Rusija brani tradicionalne vrednote, Ukrajina je propadla država pod nadzorom Zahoda, zahodni mediji se vedno lažejo o Rusiji, ruske žrtve in trpljenje dokazujejo njeno moralno premoč.«

Vse našteto so trditve, na katerih slonijo zgodbe ruske propagande in dezinformacije, ki jih prek tradicionalnih medijev, svetovnega spleta in družbenih omrežij širijo napadalci, te informacije pa poganjajo ruski vojni stroj. Čeprav so trenutno glavne žrtve propagandne in kinetične vojne ljudje v napadeni Ukrajini, ukrajinski vojni veteran Jevgenij Malik, ki je preživel dve leti in pol mučenja in pretepanja v ruskem ujetništvu, vztraja, da so Rusi največje žrtve ruske propagande in dezinformacij.