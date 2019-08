Dve leti in štiri milijone evrov za popravilo Triglava

Triglav dve leti ne bo branil slovenskega morja.







Večnamenska vojaška ladja Triglav bo na rednem remontu od enega do dveh let. Foto Roman Šipić

Triglav je treba popraviti pol ure vožnje od Ankarana

4

milijone evrov naj bi stal remont ladje, v znesek ni vštet servis motorjev in pogona





Javno naročilo pisano na kožo Trstu.

Hitreje in trikrat ceneje

Splošna plovba bistveno hitreje in ceneje popravi svoje ladje.

Zakaj tako visoka cena?

Namestnik poveljnika 430. mornariškega diviziona major Andrej Pečar na ladji Triglav Foto Jure Eržen

4800

ur vožnje je do zdaj opravil Triglav

Koper – Večnamensko vojaško ladjo Triglav bodo popravljali dve leti in za to namenili vsaj štiri milijone evrov. To so nam potrdili na ministrstvu za obrambo. Dvom pa vzbuja izvedba javnega naročila, ki je očitno pisana na kožo dosedanjemu izvajalcu vzdrževalnih del, to je Nautic Serviceu Koper. Ta bo dela najverjetneje opravil v doku tržaške ladjedelnice Fincantieri, s katerim je že sklenil dogovor za posel.Začetek remonta je po pojasnilih obrambnega ministrstva predviden to jesen oziroma prihodnje leto, če se zaradi morebitnih revizij zavleče izbira izvajalca. »Vzdrževalna dela bodo trajala od 12 do 24 mesecev (natančnejša ocena ni mogoča, ker se med izvedbo lahko pokažejo dodatna nepredvidena dela). V sklopu remonta je pregled strukture ladje ter vseh njenih sistemov in posameznih delov, razen pogonskih in pomožnih motorjev. Ta dela so predpisana na vsakih deset let.« Na ministrstvu za obrambo so pritrdili, da je strošek vseh vzdrževalnih del ocenjen na približno štiri milijone evrov in da bo v času vzdrževalnih del vse obrambne naloge na morju prevzela hitra patruljna ladja Ankaran, ki je približno polovico krajša od Triglava.Ministrstvo za obrambo je 5. julija v uradnem listu objavilo naročilo, v katerem je predvidena tudi obnova ladje Triglav, pri čemer omejitve cene remonta niso navedli. Naročnik z razpisom išče izvajalca vzdrževanja obeh vojaških ladij (tudi Ankarana) za štiri leta, za vzdrževanje pa namerava v tem času nameniti 5.819.000 evrov (brez DDV). Rok za prijavo je 28. avgust.Toda prav iz vprašanj enega od nezadovoljnih kandidatov izvemo, da se namerava pritožiti na razpis, saj je ta po njegovem diskriminatoren in pisan na kožo dosedanjemu vzdrževalcu. Predpisuje namreč, da sme biti lokacija popravila ladje oddaljena največ 30 minut vožnje z avtom od vojašnice Ankaran, ponudnik mora imeti dok, ki je vsaj 150 metrov dolg in 20 metrov širok, ter 2500 kvadratnih metrov površine ob obali. Izvajalec storitev mora imeti dokazilo, da je v zadnjih petih letih opravljal takšne storitve na vsaj treh vojaških plovilih ali drugih državnih plovilih članic zveze Nato, na ladjah, dolgih najmanj 45 metrov. Kandidat, ki je anonimen, očita, da take pogoje izpolnjuje samo en dok v Trstu (drugi dok je dolg le 145 metrov) in da so morebitna (verjetno cenejša) popravila na Reki ali v Pulju izključena. Prav tako očita, da so izločeni izvajalci podobnih in še zahtevnejših del na večjih ladjah. Prav ta kandidat se je hotel z izvajalcem del Cartubi iz Trsta in ladjedelnico Fincantieri dogovoriti za posel, da bi del vzdrževanja opravili v njihovem doku, vendar so mu odgovorili, da posla ne morejo skleniti, ker so že dogovorjeni z Nautic Serviceom iz Kopra.Po teh pripombah je ministrstvo za obrambo spremenilo razpisni pogoj tako, da je za deset metrov skrajšalo zahtevano dolžino doka in s tem omogočilo ponudbo še drugemu tržaškemu doku. Pojasnili so, da morajo biti slovenski vojaki prisotni med vzdrževalnimi deli na ladji, zato iščejo dok, ki bo čim bliže ankaranski vojašnici. Torej v Trstu.Odločitev za vzdrževanje in tako drago popravilo ladje se zdi pomorskim strokovnjakom, ki so za ta dela skrbeli pri Splošni plovbi Portorož, povsem nesprejemljiva. »Pri Splošni plovbi natančno vemo, koliko časa in denarja bomo namenili za vsak remont vnaprej. Izdelamo tako natančen popis del, da vemo za vsak najmanjši vijak. Naš remont ne sme trajati več kot tri tedne in strošek takega popravila ni nikoli presegel pol milijona evrov. Ta popravila res največkrat opravljamo na Kitajskem, kjer so cene tudi polovico nižje, toda naše ladje so dolge 200 metrov, torej so nekajkrat daljše od Triglava, ki je dolg 49 metrov in širok 9,2 metra. Ob naših remontih vzdržujemo tudi motorje, saj opravimo bistveno več ur plovbe kot vojaške ladje. Za nas je takšen pristop k remontu nerazumljiv. Ko smo še v času Jugoslavije 70 metrov dolgo vojaško ladjo peljali na remont v Tivat, smo za celoten remont (tudi motorjev) potrebovali dva meseca,« je povedal tehnični strokovnjak, ki se vse življenje ukvarja s popravili in remonti.Dober tehnični poznavalec nadzora gradnje in vzdrževanja ladij je povedal, da je iz nestrokovnega in nesistematičnega popisa del razvidno, da naročnik poleg morebitnih popravil trupa naroča še dvojni komplet propelerjev – kar pomeni, da imajo propelerji na Triglavu težave s kavitacijo in hitro propadajo – in naroča nove cevi, ki bodo morda zamenjale cevi za hlajenje ali dotok goriva. Toda vsem popisanim delom in materialom navkljub ne vidi razloga za tako visoke cene.Dolgoletni poveljnik ladje in zdaj namestnik poveljnika 430. mornariškega diviziona SV Ankaran majorje pojasnil, da remonta vojaških ladij ni mogoče primerjati z remonti trgovskih ladij in da tudi v tujini trajajo po več let, predvsem zaradi premajhnih prostorov in zahtevnejših materialov in sistemov. Dejal je, da si kandidati za vzdrževalna dela že ogledujejo obe ladji in da še ni mogoče reči, koliko bo ponudb. Ladji Triglav in Ankaran bosta v doku sočasno, vendar bo Ankaran neploven le krajši čas.Odločitev za to, da v Rusiji nabavi ladjo Triglav, ki je bila ocenjena na 39 milijonov evrov, je sprejela prva vlada, v kateri je bil minister za obrambo, ki je na tedanje kritike odgovoril, da druge izbire ni bilo: »Ali bi za pokritje klirinškega dolga dobili orožje, ki ga Slovenija ni potrebovala, ali pa ladjo. In ladja je veliko koristnejša, ker bo delovala kot obalna straža. Če se bo kdo utapljal, lahko pride na pomoč,« je tedaj trdil obrambni minister. In nakup Triglava opravičeval tudi s sodelovanjem v akcijah za preprečevanje onesnaženja morja. Doslej je ladja opravila približno 4800 ur vožnje. Na ministrstvu pa so nam pred nekaj meseci zagotovili, da so za njeno vzdrževanje v zadnjih treh letih porabili 791.000 evrov na leto, brez goriva in brez stroška posadke. Iz novega javnega naročila pa je videti, da se bodo stroški vzdrževanja strmo povzpeli, čeprav Triglav dve leti ne bo plul.