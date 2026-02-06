  • Delo mediji d.o.o.
    Slovenija

    Nova ureditev: rubež na del socialne pomoči od 20. februarja ne bo mogoč

    Nova ureditev omogoča, da bo le del redne denarne socialne pomoči predmet rubeža, medtem ko bodo druge oblike pomoči zaščitene.
    Banke bodo razlikovale med rednim denarnim socialnim prejemkom na eni strani ter na drugi strani varstvenim dodatkom, izredno denarno socialno pomočjo, denimo za ogrevanje, pomočjo, ki je vezana na pogrebe (pogrebnina in posmrtnina), ter dodatkom za pomoč in postrežbo. FOTO: Leon Vidic
    Banke bodo razlikovale med rednim denarnim socialnim prejemkom na eni strani ter na drugi strani varstvenim dodatkom, izredno denarno socialno pomočjo, denimo za ogrevanje, pomočjo, ki je vezana na pogrebe (pogrebnina in posmrtnina), ter dodatkom za pomoč in postrežbo. FOTO: Leon Vidic
    STA
    6. 2. 2026 | 10:59
    6. 2. 2026 | 11:46
    4:45
    Informacijski sistem centrov za socialno delo bo nadgrajen tako, da bo redno denarno socialno pomoč razdelil v dve nakazili. V prvem bo prejemnik prejel denarno pomoč, do katere je upravičen samo on. Na ta del bo rubež mogoč, ne bo pa na drugi del nakazila, s katerim bo prejel denarno socialno pomoč, ki jo prejema za vzdrževane družinske člane.

    Če imate tri neplačane globe, boste ostali brez socialne pomoči

    Nova koda namena

    Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti se je glede izvršb na socialnih pomočeh, ki so bile pri dolžnikih glob izvedene na podlagi Šutarjevega zakona, s Finančno upravo (Furs) in združenjem bank dogovorilo, da bo redna denarna socialna pomoč, ki je lahko predmet rubeža, prejela novo kodo namena, je danes pojasnil državni sekretar za okolje, prostor, podnebje in dialog z nevladnimi organizacijami v kabinetu premiera Jure Leben.

    Banke bodo tako razlikovale med rednim denarnim socialnim prejemkom na eni strani ter na drugi strani varstvenim dodatkom, izredno denarno socialno pomočjo, denimo za ogrevanje, pomočjo, ki je vezana na pogrebe (pogrebnina in posmrtnina), ter dodatkom za pomoč in postrežbo. Nova koda se bo uporabljala od 20. februarja. »Torej bodo vse te druge oblike pomoči od takrat zavarovane pred izvršbo,« je poudaril Leben v današnji izjavi za medije, sicer namenjeni predstavitvi izvajanja zakona o nujnih ukrepih za zagotavljanje javne varnosti oz. Šutarjevega zakona.

    Kar zadeva razdelitev redne denarne socialne pomoči, pa je po njegovih besedah dogovor, da bo v dve nakazili razdeljena od 20. marca. Verjame, da bodo s tem uredili razmere na terenu in bodo vse družine in posamezniki lažje prešli iz meseca v mesec.

    Furs je namreč po novem letu na podlagi Šutarjevega zakona začel izdajati sklepe o izvršbi dolžnikom, ki imajo v zadnjih dveh letih vsaj tri neplačane terjatve zaradi prekrškov. Pri tem lahko izvršbe, kot dovoljuje zakon, posežejo tudi na denarno socialno pomoč. Že prejšnji teden so se pristojni dogovorili za ukrepe, ki bi preprečili izvršbe celotnemu gospodinjstvu, pa tudi za obveščanje dolžnikov, da imajo možnost obročnega plačila dolgov.

    Za torek napovedali protest

    Društvo Vstani, romski otrok za torek popoldne na Glavnem trgu v Novem mestu napoveduje shod, s katerim bodo izrazili nestrinjanje z rubeži denarnih socialnih pomoči. Pričakujejo od 100 do 300 Romov, ki bodo predstavili tudi stiske, v katerih so se nekateri znašli zaradi omenjenih izvršb, je za STA povedal predsednik društva Matej Domijan.

    Predsednik društva, Matej Domijan, je povedal, da so številni ostali brez vsega denarja in preživljajo le s pomočjo humanitarnih organizacij, medtem ko se tisti v najemniških stanovanjih soočajo z grožnjo izselitve. Društvo je vložilo vlogo za odobritev shoda, ki jo pričakujejo pozitivno.

    Novinarska konferenca vlade - Branko Lobnikar 08.12.2022 Foto Blaz Samec
    Novinarska konferenca vlade - Branko Lobnikar 08.12.2022 Foto Blaz Samec

    Lobnikar o pozitivnih učinkih Šutarjevega zakona: manj kršitev in večja varnost

    Branko Lobnikar, predsednik strokovnega sveta vlade za evalvacijo izvajanja Šutarjevega zakona, je izpostavil, da so po uvedbi zakona pozitivni učinki v okolju z več poostrenimi policijskimi ukrepi. Zakon je pripomogel k večji občutni varnosti in zmanjšanju kršitev javnega reda in miru. Med ukrepi, izvedenimi od novembra 2025, je bilo evidentiranih 1231 prekrškov, prej pa so bila podobna dejanja pogosto neobravnavana. Zakon je tudi omogočil, da so bagatelna kazniva dejanja, kot so tatvine in poškodovanje tuje stvari do 500 evrov, prešla v prekrške, kar je omogočilo hitrejšo obravnavo.

    Lobnikar je napovedal, da se bo strokovni svet še naprej ukvarjal z vprašanjem vključevanja lokalnih skupnosti pri določitvi varnostno tveganih območij in pregledal možnosti za nadgradnjo zakona. Prav tako je bilo izvedeno več skupnih akcij Fursa in policije, v katerih so zasegli vozila in preverjali neplačane obveznosti.

    Lobnikar je poudaril, da cilj ni represija, ampak večja učinkovitost pri obravnavi kršitev, in napovedal, da bodo pripravili predloge za izboljšanje zakona o javni varnosti.

    Novice  |  Slovenija
    Slovenija

    Če imate tri neplačane globe, boste ostali brez socialne pomoči

    Furs je na podlagi Šutarjevega zakona začel izdajati sklepe o izvršbi dolžnikom, ki imajo v zadnjih dveh letih vsaj tri neplačane prekrškovne terjatve.
    4. 2. 2026 | 07:34
    Novice  |  Slovenija
    Domača oskrba

    Razcvet oskrbe doma: socialna varnost ali nova pot v brezposelnost

    Število oskrbovalcev družinskega člana in osebnih asistentov se hitro povečuje. Na ministrstvih menijo, da je dovolj varovalk pred tveganji.
    Andreja Žibret 29. 1. 2026 | 05:00
    Novice  |  Slovenija
    Finančna uprava

    Furs na podlagi Šutarjevega zakona izdal 1674 sklepov o izvršbi, Golob: Ni več nedotakljivih

    Na Finančni upravi poudarjajo, da ne vodijo evidence, koliko dolžnikov je prejemnikov denarnih sredstev iz naslova denarne socialne pomoči.
    22. 1. 2026 | 14:52
    Novice  |  Slovenija
    Nova zakonodaja

    Šutarjev zakon: Furs začel z zasegi socialne pomoči

    Zakonodaja je udarila najranljivejše, menijo v Amnesty International. Predsednik Sveta romske skupnosti Jožef Horvat Muc svari pred »socialno bombo«.
    21. 1. 2026 | 19:09
    Novice  |  Svet
    Politični obračuni

    Evropski socialisti pozivajo EPP: Izključite SDS in Janšo

    Politična skupina S&D se v ljubljanski izjavi zavzema za obrambo suverenosti in demokracije »pred skrajno desnimi trumpovskimi trojanskimi konji«.
    Peter Žerjavič 5. 2. 2026 | 07:00
    Šport  |  Zimski športi
    Intervju z Domnom Prevcem

    Domna je v savni presenetil tudi turist iz Nigerije

    Najmlajši od bratov Prevc po osvojitvi zlatega orla ni več čutil pritiska, da mora še kaj odnesti. Na OI bo nastopil prvič. Gibljivi gležnji družinska prednost.
    Miha Šimnovec 5. 2. 2026 | 06:00
    Šport  |  Nogomet
    Kolumna

    Evropa našla orožje, ki se ga boji celo Donald Trump

    Nogomet bo dobil še večji vpliv v letu 2026, ko je na sporedu svetovno prvenstvo v ZDA, Mehiki in Kanadi, najmočnejša je Evropa.
    Jernej Suhadolnik 2. 2. 2026 | 05:30
    Novice  |  Slovenija
    Občina Cerkno

    V Dolenjih Novakih napeto: zemeljski plaz se je utrgal v bližini hiš (VIDEO)

    Gasilci so zaradi močnega dežja situacijo plazu spremljali vso noč, na kraj so napotili kopača, ki odstranjuje nasuti material v strugi.
    5. 2. 2026 | 14:25
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako zdravimo raztrganje kit rotatorne manšete v rami

    Raztrganje kit v ramenskem sklepu je pogosta težava po 40. letu. Ortoped pojasnjuje, kdaj zadostuje fizioterapija in kdaj je potrebna operacija.
    Promo Delo 6. 2. 2026 | 12:24
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    To so najbolj skrite nevarnosti našega doma

    Varen dom se začne pri zraku in drobnih navadah, nadaljuje pa z rešitvami, ki olajšajo zaplete in škodo.
    Promo Delo 2. 2. 2026 | 08:20
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Artroza: kako jo učinkovito reševati s fizioterapijo?

    Artroza je progresivna nevnetna bolezen, ki doleti milijone ljudi po vsem svetu in lahko močno vpliva na kakovost življenja, če ni ustrezno obravnavana.
    Promo Delo 3. 2. 2026 | 08:15
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Podjetja pozorna na kakovost zraka, prebivalci manj

    Energetsko učinkovite nepremičnine najdejo kupce prej in dosežejo višje najemne cene ter kakovostnejše najemnike.
    Milka Bizovičar 31. 1. 2026 | 06:00
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Z energetsko sanacijo cena poslovnih prostorov tudi za petino navzgor

    Da bi naložba v prezračevanje dala želene rezultate, so po začetku uporabe nujni optimizacija delovanja, redno vzdrževanje ter servisiranje.
    Milka Bizovičar 31. 1. 2026 | 05:55
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje

    Irska digitalizira zdravstvo s podporo slovenskega podjetja

    Nacionalni zdravstveni zapis omogoča, da podatki pacienta spremljajo ves čas tako pri osebnem zdravniku kot v bolnišnicah in lekarnah.
    Milka Bizovičar 29. 1. 2026 | 06:00
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Gradbeništvo poganja skoraj osmino slovenskega BDP

    Gradbena panoga ima z več kot 100.000 zaposlenimi in 14,3 milijarde evrov prihodkov velik multiplikativni učinek na gospodarstvo.
    Marjana Kristan Fazarinc 24. 1. 2026 | 06:00
    socialna pomočvladazakonodajadenarna socialna pomoč

    Šport  |  Zimski športi
    Najdražje doslej

    Koliko so v resnici vredne letošnje olimpijske medalje?

    Za športnike imajo medalje neizmerno sentimentalno vrednost, a ob naraščajočih cenah redkih kovin tudi materialna vrednost medalj ni zanemarljiva.
    6. 2. 2026 | 12:35
    Novice  |  Črna kronika
    Policija

    V okolici Poljčan je moški zapeljal z vozišča in umrl

    Kljub nudeni prvi pomoči na kraju je umrl. Sopotnica v vozilu po doslej znanih informacijah ni poškodovana.
    6. 2. 2026 | 12:34
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Fotografije dneva (6. 2.)

    V uredništvu Dela smo za vas pripravili najbolj zanimive in povedne fotografije iz sveta v zadnjih 24 urah.Zanimivosti po svetu skozi fotografovo oko.
    Dejan Mijović 6. 2. 2026 | 12:33
    Šport  |  Rokomet
    EHF liga prvakinj

    V Tivoliju generalka pred tekmo za biti ali ne biti v Koprivnici

    Rokometašice Krima Mercatorja bodo v soboto ob 16. uri gostile danski Ikast, točki bi bili vredni zlata pred ključnim dvobojem s Podravko na valentinovo.
    Peter Zalokar 6. 2. 2026 | 12:26
    Novice  |  Črna kronika
    Policijska preiskava

    Trije mladoletniki terorizirali prebivalce s pirotehniko

    Storilci so v strnjenem naselju izstrelke usmerili v stanovanjski blok in stanovanja, pri tem pa povzročili materialno škodo na steklih balkonskih oken.
    6. 2. 2026 | 12:16
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Bitumen – nevidni temelj investicij v gradbeništvu

    Zakaj je zanesljiva oskrba z bitumnom eden ključnih pogojev za uspešen nov naložbeni cikel v infrastrukturi?
    Promo Delo 3. 2. 2026 | 11:21
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj dioptrija v resnici pomeni in zakaj se s starostjo spreminja

    Zakaj se dioptrija spreminja v mladosti, srednjih letih in starosti? Oftalmologinja pojasni naravne spremembe vida in možnosti korekcije.
    Promo Delo 2. 2. 2026 | 14:16
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Ponudba vseh ponudb: Hyundai združil popuste, financiranje in prihodnost

    Do 13.000 evrov popusta, brezobrestno financiranje, eko subvencije in pet let garancije – Hyundai je pripravil eno najmočnejših akcij doslej.
    Promo Delo 2. 2. 2026 | 10:01
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Onkologija danes: več kot zdravljenje raka

    »Tudi z rakom imaš lahko lepo življenje.« – Onkologinja Tamara Petrun, dr. med., o upanju, strahu in prihodnosti zdravljenja
    Promo Delo 4. 2. 2026 | 12:13
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    MOONcharge: brezskrbno polnjenje za vsa električna vozila

    Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
    Promo Delo 29. 1. 2026 | 09:43
    Gospodarstvo  |  Novice
    GRADBENIŠTVO

    Eden največjih gradbenih koncernov v Evropi krepi ekipo v Sloveniji

    V slovenski podružnici koncerna STRABAG gradijo prihodnost gradbeništva in iščejo nove sodelavce, ki želijo napredek spreminjati v vsakodnevno delo.
    Promo Delo 21. 1. 2026 | 10:53
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Resničnost, ki je le del celotne zgodbe

    Ko govorimo o digitalizaciji poslovanja, se pogovor skoraj vedno začne pri e-računih.
    Promo Delo 14. 1. 2026 | 13:00
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Zimske počitnice brez snega: novo evropsko velneško središče

    Zimske počitnice že dolgo niso več samoumevno bele.
    Promo Delo 4. 2. 2026 | 13:00
