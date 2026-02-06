Nova ureditev: rubež na del socialne pomoči od 20. februarja ne bo mogoč

Informacijski sistem centrov za socialno delo bo nadgrajen tako, da bo redno denarno socialno pomoč razdelil v dve nakazili. V prvem bo prejemnik prejel denarno pomoč, do katere je upravičen samo on. Na ta del bo rubež mogoč, ne bo pa na drugi del nakazila, s katerim bo prejel denarno socialno pomoč, ki jo prejema za vzdrževane družinske člane.

Nova koda namena

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti se je glede izvršb na socialnih pomočeh, ki so bile pri dolžnikih glob izvedene na podlagi Šutarjevega zakona, s Finančno upravo (Furs) in združenjem bank dogovorilo, da bo redna denarna socialna pomoč, ki je lahko predmet rubeža, prejela novo kodo namena, je danes pojasnil državni sekretar za okolje, prostor, podnebje in dialog z nevladnimi organizacijami v kabinetu premiera Jure Leben.

Banke bodo tako razlikovale med rednim denarnim socialnim prejemkom na eni strani ter na drugi strani varstvenim dodatkom, izredno denarno socialno pomočjo, denimo za ogrevanje, pomočjo, ki je vezana na pogrebe (pogrebnina in posmrtnina), ter dodatkom za pomoč in postrežbo. Nova koda se bo uporabljala od 20. februarja. »Torej bodo vse te druge oblike pomoči od takrat zavarovane pred izvršbo,« je poudaril Leben v današnji izjavi za medije, sicer namenjeni predstavitvi izvajanja zakona o nujnih ukrepih za zagotavljanje javne varnosti oz. Šutarjevega zakona.

Kar zadeva razdelitev redne denarne socialne pomoči, pa je po njegovih besedah dogovor, da bo v dve nakazili razdeljena od 20. marca. Verjame, da bodo s tem uredili razmere na terenu in bodo vse družine in posamezniki lažje prešli iz meseca v mesec.

Furs je namreč po novem letu na podlagi Šutarjevega zakona začel izdajati sklepe o izvršbi dolžnikom, ki imajo v zadnjih dveh letih vsaj tri neplačane terjatve zaradi prekrškov. Pri tem lahko izvršbe, kot dovoljuje zakon, posežejo tudi na denarno socialno pomoč. Že prejšnji teden so se pristojni dogovorili za ukrepe, ki bi preprečili izvršbe celotnemu gospodinjstvu, pa tudi za obveščanje dolžnikov, da imajo možnost obročnega plačila dolgov.

Za torek napovedali protest

Društvo Vstani, romski otrok za torek popoldne na Glavnem trgu v Novem mestu napoveduje shod, s katerim bodo izrazili nestrinjanje z rubeži denarnih socialnih pomoči. Pričakujejo od 100 do 300 Romov, ki bodo predstavili tudi stiske, v katerih so se nekateri znašli zaradi omenjenih izvršb, je za STA povedal predsednik društva Matej Domijan.

Predsednik društva, Matej Domijan, je povedal, da so številni ostali brez vsega denarja in preživljajo le s pomočjo humanitarnih organizacij, medtem ko se tisti v najemniških stanovanjih soočajo z grožnjo izselitve. Društvo je vložilo vlogo za odobritev shoda, ki jo pričakujejo pozitivno.

