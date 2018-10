FOTO:Dve novi medvedki iz Slovenije v Francijo

FOTO: Roman ŠŠipić

FOTO: Uroš Hočevar

V noči s torka na sredo in s srede na četrtek je terenska ekipa strokovnjakov Zavoda za gozdove Slovenije (ZGS) odlovila dve medvedji samici, ki sta bili s posebnimi transportnimi vozili prepeljani v Francijo in izpuščeni na prostost.Medvedji samici so poimenovali Claverina in Sorita. Prva je stara več kot šest let in težka 140 kilogramov, Sorita pa ima več kot sedem let in s telesno maso 150 kilogramov. »Nismo pričakovali tako lepih primerkov, vendar sta medvedki tudi oplojeni, kar pomeni, da Francozi ne bodo dobili le dveh medvedov, ampak bo vsaka imela še po dva mladiča,« pravi Marko Jonozovič, vodja Oddelka za gozdne živali in lovstvo pri ZGS.Odlovljeni sta bili v notranjskem lovišču s posebnim namenom Jelen, ki deluje v sestavi ZGS, s tehniko »odlova na prosto« ter uspavani s sredstvom za omamljanje. Medvedki so po protokolu izmerili strokovnjaki obeh ekip, francoski kolegi pa so jima namestili ovratnici z GSM/GPS oddajnikom ter še posebnima oddajnikoma v eno od ušes. Medvedki sta pregledala in spremljala tudi veterinarja, ki sta ju zagotovili tako slovenska kot francoska stran. Slovensko odlovno ekipo je krajevno pristojna veterinarka spremljala tudi ves čas odlova, ki je potekal vsak dan v večernih urah od 1. do 3. oktobra.Francoski strokovnjaki so medvedki z vsemi potrebnimi listinami (CITES, veterinarski mednarodni certifikat, odlovni obrazec) odpeljali na pot v nočnih urah iz srede na četrtek. Po transportu, ki je trajal skoraj 24 ur, sta bili izpuščeni na prostost v Franciji. Po izjavah francoskih vodij projekta sta pogumno stopili iz posebne komore v zahodnem delu francoskih Pirenejev, kjer sta še dva medvedja samca.»Potomstvo obeh medvedk, in sicer glede na natančen veterinarski pregled in pozitivno oceno o oplojenosti, bomo najverjetneje zaznali že naslednje leto,« pravi Marko Jonozovič, ki dodaja, da jih bodo o njunem gibanju in vseh pomembnejših dogodkih francoski kolegi redno seznanjali, vsaj enkrat letno pa tudi v pisni obliki.Tokratni odlov in selitev medvedk v Francijo pa ni prvi te vrste. Leta 1993 so v Avstrijo odpeljali tri medvede, vendar sedaj ni živ niti en. V letih 1996 in 1967 so v Francijo odpeljali tri medvede, zadnji med njimi pa je poginil pred kratkim.Najuspešnejša je bila selitev v Trento, kjer so v treh letih – med 1998 in 2000 – izselili 10 slovenskih medvedov. Po podatkih, ki jih imajo slovenski lovci, je od teh medvedov živ še en, vendar pa imajo okoli 60 potomcev.Francozi so dobili dodatne slovenske medvede že leta 2006 na podlagi medvladnega sporazuma, ki je bil takrat sklenjen med Slovenijo in Francijo, ko so odpeljali pet medvedov. Leta 2014 pa je slovenskega medveda dobila tudi Španija.»Do sedaj se je najbolj uspešna izkazala selitev v Trento, kjer smo naenkrat, v treh letih, naselili večje število medvedov,« pravi Marko Jonozovič, ki ocenjuje, da so posamične akcije manj uspešne. In je tudi osnovno poslanstvo, prenos genov, upočasnjeno.Vzroki za pogin slovenskih medvedov v tujini pa so različni, pravi Marko Jonozovič, od ljudi, ki ustrelijo medvede, do tega, da medvedje padejo v prepad, enega je udarila strela, spet drugega je zasul plaz…Vsekakor pa so dogodki, kot so bili napadi na ljudi – po en na leto, kar se je dogajalo v Italiji -, vzrok, da je tudi med ljudmi padla podpora naselitvi medvedov.