Dve tretjini potrošnikov hrano kupuje v akcijah

Občutek, da je vrečka z živili ob vsakem obisku trgovine lažja ob enako odštetem znesku za vsebino v njej, ni zgolj subjektiven. Po podatkih statističnega urada (Surs) se je hrana lani podražila za 4,5 odstotka. Tudi večina (92 odstotkov) vprašanih v anketi Mediane ocenjuje, da so se cene hrane v zadnjem letu zelo ali vsaj nekoliko zvišale. Da se je najbolj podražilo meso, meni 52 odstotkov anketirancev, 14 odstotkov jih ocenjuje, da so najbolj poskočile cene kruha in pekovskih izdelkov, osem odstotkov pa, da so se najbolj dvignile cene mleka in mlečnih izdelkov, kažejo rezultati telefonskega in spletnega anketiranja, ki ga je na vzorcu 729 vprašanih prejšnji teden izvedel inštitut za raziskovanje trga in medijev Mediana. Hrana se je v letu dni zelo ali vsaj nekoliko podražila, ugotavlja ...