Preventivni pregledi, ki jih ne bi smel nihče izpustiti

Vsaka prebivalka in prebivalec Slovenije, ki sta stara 30 let in več, in imata sklenjeno obvezno zdravstveno zavarovanje, imata enkrat na pet let pravico do preventivnega pregleda v ambulanti družinske medicine, ki ga opravi diplomirana medicinska sestra. Na podlagi ugotovitev sta lahko usmerjena v kakšnega od Centrov za krepitev zdravja (CKZ), ki delujejo v zdravstvenih domovih po Sloveniji. To poteka v okviru državnega programa integrirane preventive kroničnih bolezni za odrasle Skupaj za zdravje, ki ga vodi NIJZ.

V centrih lahko pacient dobi dodatne informacije, pridobi veščine za spremembo življenjskega sloga na področju zdravega prehranjevanja, telesne dejavnosti, obvladovanja stresa, podpore pri depresiji in anksioznosti, podpore pri debelosti in sladkorni bolezni. Posebej potekajo obravnave tudi na področju opuščanja kajenja in tveganega in škodljivega pitja alkohola. Vsako leto je preventivno pregledanih približno 100.000 do 150.000 ljudi. Približno 30.000 do 40.000 na leto se jih oglasi v CKZ.