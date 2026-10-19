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    PREMIUM   Global logo   |   Slovenija

    Preventivni pregledi, ki jih ne bi smel nihče izpustiti

    Za širitev mreže Centrov za krepitev zdravja bi potrebovali dodatnih 8 do 9 milijonov evrov. Ne želijo zmanjševanja kadra.
    V centrih za krepitev zdravja lahko pacient pridobi veščine za spremembo življenjskega sloga na področju zdravega prehranjevanja, telesne dejavnosti, obvladovanja stresa in podobno. FOTO: Matej Družnik/Delo
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    V centrih za krepitev zdravja lahko pacient pridobi veščine za spremembo življenjskega sloga na področju zdravega prehranjevanja, telesne dejavnosti, obvladovanja stresa in podobno. FOTO: Matej Družnik/Delo
    Andreja Žibret
    19. 10. 2026 | 15:30
    19. 10. 2026 | 16:39
    6:38
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    Vsaka prebivalka in prebivalec Slovenije, ki sta stara 30 let in več, in imata sklenjeno obvezno zdravstveno zavarovanje, imata enkrat na pet let pravico do preventivnega pregleda v ambulanti družinske medicine, ki ga opravi diplomirana medicinska sestra. Na podlagi ugotovitev sta lahko usmerjena v kakšnega od Centrov za krepitev zdravja (CKZ), ki delujejo v zdravstvenih domovih po Sloveniji. To poteka v okviru državnega programa integrirane preventive kroničnih bolezni za odrasle Skupaj za zdravje, ki ga vodi NIJZ.

    V centrih lahko pacient dobi dodatne informacije, pridobi veščine za spremembo življenjskega sloga na področju zdravega prehranjevanja, telesne dejavnosti, obvladovanja stresa, podpore pri depresiji in anksioznosti, podpore pri debelosti in sladkorni bolezni. Posebej potekajo obravnave tudi na področju opuščanja kajenja in tveganega in škodljivega pitja alkohola. Vsako leto je preventivno pregledanih približno 100.000 do 150.000 ljudi. Približno 30.000 do 40.000 na leto se jih oglasi v CKZ.

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    Poplave, požari, draginja: kdo bo plačal račun?

    Evropska gospodinjstva imajo veliko prihrankov, podjetja pa za razvoj potrebujejo dolgoročni kapital. Ključno vprašanje je, kako učinkoviteje povezati oboje.
    14. 10. 2026 | 07:53
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    Kaj sprememba prinaša slovenskim podjetjem?

    Slovenska podjetja lahko pri zahtevnih tehnoloških projektih računajo tudi na znanje in izkušnje mednarodne skupine, ki povezuje sedem evropskih trgov.
    19. 10. 2026 | 09:10
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    Od gob do umetne inteligence: podjetja, ki iz trajnosti ustvarjajo odličen posel

    Zavarovalnica Generali je razglasila zmagovalce natečaja SME EnterPRIZE 2026 – za najboljše trajnostne prakse mikro ter malih in srednje velikih podjetij.
    Promo Delo 15. 10. 2026 | 12:47
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    Delov poslovni center  |  Plinovodi za razvoj, povezovanje in odpornost
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    Več kot 1.200 kilometrov povezav, pomembnih za Slovenijo

    Slovenski prenosni sistem plina povezuje gospodarstvo z Evropo. Plinovodi ga razvijajo za zanesljivo oskrbo, večjo odpornost in nove vire energije.
    Promo Delo 19. 10. 2026 | 13:53
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    Gorenje že drugo leto zapored med 1 % najbolj trajnostnih podjetij na svetu

    Podjetje Gorenje gospodinjski aparati, ki je del skupine Hisense Europe, je že drugo leto zapored prejelo najvišje platinasto priznanje EcoVadis.
    Promo Delo 15. 10. 2026 | 11:05
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    ZAŠČITA

    Ste res tako varni, kot mislite?

    Nevarnost ustavimo že pred vhodom, pomembno pa je tudi, kaj se dogaja na sami napravi.
    16. 10. 2026 | 12:55
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    NASVET

    Ko se kar naenkrat znajdete v temi ...

    Ko na poslovni lokaciji odpove internet, ne izgine le dostop do spleta.
    Promo Delo 14. 10. 2026 | 12:55
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    Vsak dan so uživali isto snov. Po šestih tednih so opazili razliko

    Ni pomembno samo, ali zbolimo, ampak tudi, kako okrevamo.
    Promo Delo 13. 10. 2026 | 08:43
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    Mesto, družina ali dolga potovanja? Izberite svoj Hyundai

    Od mestnega avtomobila do prostornega družinskega SUV: preverite, kateri Hyundai ustreza vašim potrebam in kaj prinaša kampanja Pametna izbira.
    15. 10. 2026 | 13:14
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