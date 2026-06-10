Žerdin: To me spominja na lov na čarovnice; Markeš: Ne bomo tiho

Delova komentatorja Janez Markeš in Ali Žerdin sta v Delovem podkastu Od srede do srede razpravljala o palestinski zastavi na vladni in predsedniški palači, politični policiji in parlamentarnih preiskavah ter aferi Black Cube.

Za odstranitev palestinske zastave z vladne palače stoji osebna, notranjepolitična slika predsednika vlade, za izobešanje te iste zastave v predsedniški palači pa gre za dokaz drže, sporočilo humanizma in obsojanje kršenja človekovih pravic, pravi Markeš.

Žerdin dodaja, da se je v intervjuju pogovarjal z generalno sekretarko Amnesty International, ki pravi, da je Gaza simbol vsega, kar gre v tem svetu narobe. »Politična policija bo lahko izvedla subjektivirano preiskavo in politično motivirano preiskavo proti komurkoli od nas in potem šele na koncu, ko bo preiskava končana, se boš ti lahko pritoževal recimo na sodišča,« pravi Markeš.

Žerdin dodaja, da ga »ambicija odbora, da bi pod rentgen postavila osebe, ki nimajo javnih pooblastil, spominja na petdeseta leta 20. stoletja v ZDA, ko so zganjali lov na čarovnice.« Komentira pa tudi parlamentarno preiskavo in poudari, da bodo predmet preiskave zelo verjetno civilno-družbene organizacije, mediji ...

»Vse se je začelo z Black Cubom in nadaljevalo se bo s premierjevo zamero do tistih, ki so mu igro pokvarili, potem ko je kolaboriral s tujimi obveščevalnimi službami« meni Markeš in dodaja, da so bila ta korupcijska dejanja detajlno razčlenjevana že leta prej, preden so oni »odkrili toplo vodo«.

V nadaljnji razpravi Markeš pohvali encikliko Leona XIV. in razloži razliko med judovstvom in sionizmom. Komentatorja se strinjata, da je antisemitizem v tem trenutku najbolj zlorabljena beseda.

»Zato ne bomo tiho o tem, kaj sionizem pomeni in kakšno podobnost ima z nacifašizmom v Nemčiji v tridesetih in štiridesetih letih. Tega pa ne bomo skrivali in ne bomo tiho, še posebej, kadar bodo napadali našo, tvojo, mojo Slovenijo, ki jo imamo radi, ki jo nosimo v srcu in glavi, in to kot državo, in to kot formalni okvir, in to kot zaščitnico temeljnih človekovih pravic. In tudi zato bomo šli pobrat teh 40.000 podpisov« še zaključi Markeš.