Dvesto štirinajst mladih matematičark v Portorožu

»Vsi mislijo, da smo matematiki piflarji. Jaz mislim, da smo čisto navadni ljudje, matematike se ni treba učiti na pamet, vse lahko razumeš. Treba je biti prizadeven, ne nujno pameten,« je povedala Zara Barbarić, dijakinja drugega letnika Gimnazije Bežigrad in ena od 214 deklet, ki so se udeležile Evropske dekliške matematične olimpijade v Portorožu. Slovesno odprtje prireditve, na katerem je bila tudi predsednica države Nataša Pirc Musar, je bilo danes.

Vprašanje, ki se najprej postavi, je: zakaj inteligentne mlade ženske potrebujejo svoje tekmovanje in se pri matematičnih nalogah ne pomerijo kar skupaj s fanti? Zakaj so se Angleži začeli zavedati pomena vključevanja deklet na področja naravoslovja, tehnologije, inženiringa in matematike? Kako je olimpijada vplivala na današnjo študentko računalništva na Univerzi v Cambridgeu?