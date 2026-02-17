Dvig pokojnin: prva uskladitev po novem je razočarala upokojence

Uraden dvig pokojnin v letošnjem letu je znan – v skladu z novimi predpisi bodo od prvega januarja letos višje za 4,2 odstotka. Upokojenci so nekoliko razočarani, saj je odstotek uskladitve za 0,8 odstotka nižji od prvotnih napovedi. Na nižjo uskladitev od prvotnih pričakovanj je vplivala počasnejša rast plač ob koncu leta zaradi neobdavčenih izplačil (zimski regres), skupni letni strošek uskladitve pa znaša približno 341 milijonov evrov.

Višja bo tudi zagotovljena pokojnina (z 785 na 817,97 evra), upravičenci pa bodo razliko za januar prejeli ob februarskem izplačilu. Od 1. marca se za 2,7 odstotka zvišujejo dodatek za pomoč in postrežbo ter invalidnine za telesno okvaro, medtem ko bo najnižja pokojninska osnova določena aprila. Upokojenci pa ugotavljajo, da bo treba v prihodnje mnogo bolj paziti na to, kako bodo politiki sprejemali posamezne ukrepe, ki vplivajo na prihodke iz pokojninske blagajne, na rast plač in na rast inflacije ter s tem na gmotni položaj upokojencev prek uskladitev pokojnin.