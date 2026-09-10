Dvigalo na Markovec išče izvajalca

Dvigalo na Markovec bo, zdaj ni več dileme, je dejal koprski župan Aleš Bržan na svoji redni tiskovni konferenci in sporočil dokončno odločitev, da bo še tretjič kandidiral za župana. Edina ovira, da jeseni morda ne bi začeli gradnje enega najbolj izstopajočih objektov v mestu, bi bila, če bi izvajalci del zahtevali previsoko ceno.

Mestna občina Koper je objavila razpis za zbiranje ponudb, rok za oddajo je 22. september. Če zapletov pri izbiri ne bo, bodo imeli povezovalni in 70 metrov visok razgledni stolp sredi leta 2028.

V mesecih pred lokalnimi volitvami je tudi v Kopru zaznati živahnejše, izstopajoče tudi nenavadne politične poteze ali odločitve. Ena od teh je pojav Civilne iniciative Stolp stop, ki si že nekaj časa prizadeva javnost prepričati o nesmiselnosti in neracionalnosti dvigala na Markovec.

Župan Aleš Bržan je nasprotovanja posameznih skupin proti dvigalu na Markovec takole zavrnil: »Ko smo v prvem mandatu začasno zaustavili ta projekt, so bile v javnosti kritike, da bi ga prejšnji župan že zdavnaj zgradil. Zdaj, ko smo tik pred izbiro izvajalcev, se oglašajo posamezniki, da gre za zgrešen projekt. V resnici smo na podlagi vseh parametrov izbrali najboljšo možno rešitev. Tudi proti dvigalu na Bastionu na potniškem terminalu se je nekaj posameznikov močno upiralo, po 10 letih smo našteli 3,6 milijona uporabnikov dvigala. Zato sem prepričan, da bo čez nekaj let še veliko bolj priljubljeno tudi dvigalo na Markovec,« je dejal Bržan.

Namesto sanitarij in lokala na kopališču vzabojnikih bodo te uredili v okroglem zidanem objektu ob vznožju dvigala. Foto Vir Mo Koper

Župan dodaja, da je dvigalo en del reševanja problematike mobilnosti tistih, ki s hriba težje peš ali s kolesom dostopajo do mesta ob morju. Na Markovcu živi kakih 13.000 občanov Kopra. Mnogim bo dvigalo močno olajšalo pot do mesta in nazaj, na poti v službo, šolo, na rekreacijo ali po drugih opravkih. Zato ima projekt podporo vseh treh najbližjih krajevnih skupnosti (Žusterna, Semedela in Za gradom).

Visok bo 70 metrov, cena zanj - 10 milijonov evrov.

»Projekt podpira večina krajanov. Še posebej bo to veliko olajšanje za otroke v vrtcu in osnovni šoli (ter njihove starše) na poteh med šolo, vrtcem, obalo in mestom. Lažje bo tudi za kolesarje, saj bo dvigalo sprejelo štiri kolesa hkrati. Poleg tega bomo v pritličju pri Obmorskem parku Žusterna dobili sanitarije, lokal in dve kolesarnici, zdaj imamo na omenjnem kopališču zabojnike. To bo velika izboljšava, še posebej, če bo občina zanjo porabila manjši delež,« nam je povedala predsednica sveta KS Za gradom Marina Čok.

Prostorski načrt zanj pripravil že Popovič

Aleš Bržan je pojasnil, da je projekt ocenjen na 10 milijonov evrov, od tega bo 6,3 milijona evrov iz evropskega mehanizma Celostnih teritorialnih naložb. »Če upoštevamo, da je občina poleg tega brezplačno pridobila zemljišče enega hektarja, vredno en milijon evrov, da bomo dobili še sanitarije in gostinski objekt, potem sta preostala dva milijona evrov za takšno dvojno dvigalo in razgledni stolp dovolj racionalna občinska naložba.

Koprsko dvigalo na Markovec je delo Studia PIRSS. Sandiju Piršu je inženirski del zasnoval Marjan Pipenbaher. Foto Vir Mestna Občina Koper

In ne držijo pripombe, da bi ta denar raje namenili za druge namene, ker gre za strogo namenska sredstva,« je dejal koprski župan. Civilni iniciativi pa je svetoval, da bi se morala oglasiti tedaj, ko je bil čas za pripombe. Občinski podrobni prostorski načrt je bil sprejet leta 2017, v času župana Borisa Popoviča, razpravo v občinskem svetu o konkretnem projektu so izpeljali pred dobrim letom dvakrat, gradbeno dovoljenje pa je bilo izdano marca letos.

Gradnjo visokega razglednega stolpa je v Kopru vsaj eno desetletje načrtoval in napovedoval prejšnji župan Boris Popovič, ki je tudi dosegel sprejetje OPPN za sedanjo lokacijo dvonamenskega dvigala (za povezavo in za razgledno ploščad.) Projektanta Popovičevega dvigala sta bila leta 2018 Massimiliano Fuksas in Sandi Pirš, ki sta zmagala na arhitekturnem natečaju s precej višjim, kar 111 metrov visokim in tehnično zahtevnejšim, razglednim in povezovalnim stolpom.

Dvigalo na Markovec, kot sta ga leta 2018 zasnovala Massimiliano Fuksas in Sandi Pirš. Foto MO Koper

Arhitekt Sandi Pirš je zdaj projektant tudi tega stolpa skupaj z inženirjem Marjanom Pipenbaherjem. Stolp bo visok 70 metrov, na vrhu bo razgledna ploščad, nosilne stene bodo betonske, med njimi dve večji dvigali, ki bodo na višini 50 metrov omogočile uporabnikom, da po 60 metrov dolgem mostu pridejo do parkirišča v bližini šole. V pritličju pa bodo sanitarije, lokal in kolesarnica ter izposojevalnica koles.

Nov stolp bo z razgledno točko tudi turistična atrakcija z lepim razgledom na Tržaški zaliv, vendar to ne bo poglavitna funkcija stolpa. Predvsem bo stolp skrajšal in olajšal pot s hriba do mesta in vseh njegovih vsebin. Na ta način bo poskrbel za trajnostno mobilnost in zmanjšanje vplivov na okolje, saj se prebivalci koprskega predmestja s hriba v mesto najpogosteje odpravijo predvsem s prevoznim sredstvom.

Občinsko vodstvo se zaveda, da bi morali dostop do mesta olajšati tudi prebivalcem višje ležečih predelov Markovca. Možnosti je več, za zdaj bodo uredili le nekaj sto metrov dolgo in predvsem strmo kolesarsko pot. Veliko uporabnejše bi bile tekoče stopnice ali kaj podobnega, kar ne bi bilo nujno finančno zahtevno.