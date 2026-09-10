  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Trgovina

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKolesarstvoVueltaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Video

    Igre

    Tisk

    English



    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Slovenija

    Dvigalo na Markovec išče izvajalca

    Če bodo ponudbe primerne, bodo izvajalca izbrali in dela začeli še to jesen. V koprskih krajevnih skupnostih podpirajo dvigalo.
    Dvigalo na Markovec bo visoko 70 metrov, na tej višini bo razgledna ploščad. Sicer pa bo pešce in kolesarje povezal s hribom 60metrov dolg most. Foto Vir Mo Koper
    Galerija
    Dvigalo na Markovec bo visoko 70 metrov, na tej višini bo razgledna ploščad. Sicer pa bo pešce in kolesarje povezal s hribom 60metrov dolg most. Foto Vir Mo Koper
    Boris Šuligoj
    10. 9. 2026 | 09:05
    10. 9. 2026 | 09:29
    A+A-
    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

    Dvigalo na Markovec bo, zdaj ni več dileme, je dejal koprski župan Aleš Bržan na svoji redni tiskovni konferenci in sporočil dokončno odločitev, da bo še tretjič kandidiral za župana. Edina ovira, da jeseni morda ne bi začeli gradnje enega najbolj izstopajočih objektov v mestu, bi bila, če bi izvajalci del zahtevali previsoko ceno.

    image_alt
    Dvigalo na Markovec ima pravnomočno dovoljenje in denar

    Mestna občina Koper je objavila razpis za zbiranje ponudb, rok za oddajo je 22. september. Če zapletov pri izbiri ne bo, bodo imeli povezovalni in 70 metrov visok razgledni stolp sredi leta 2028.

    V mesecih pred lokalnimi volitvami je tudi v Kopru zaznati živahnejše, izstopajoče tudi nenavadne politične poteze ali odločitve. Ena od teh je pojav Civilne iniciative Stolp stop, ki si že nekaj časa prizadeva javnost prepričati o nesmiselnosti in neracionalnosti dvigala na Markovec.

    Župan Aleš Bržan je nasprotovanja posameznih skupin proti dvigalu na Markovec takole zavrnil: »Ko smo v prvem mandatu začasno zaustavili ta projekt, so bile v javnosti kritike, da bi ga prejšnji župan že zdavnaj zgradil. Zdaj, ko smo tik pred izbiro izvajalcev, se oglašajo posamezniki, da gre za zgrešen projekt. V resnici smo na podlagi vseh parametrov izbrali najboljšo možno rešitev. Tudi proti dvigalu na Bastionu na potniškem terminalu se je nekaj posameznikov močno upiralo, po 10 letih smo našteli 3,6 milijona uporabnikov dvigala. Zato sem prepričan, da bo čez nekaj let še veliko bolj priljubljeno tudi dvigalo na Markovec,« je dejal Bržan.

    Namesto sanitarij in lokala na kopališču vzabojnikih bodo te uredili v okroglem zidanem objektu ob vznožju dvigala. Foto Vir Mo Koper
    Namesto sanitarij in lokala na kopališču vzabojnikih bodo te uredili v okroglem zidanem objektu ob vznožju dvigala. Foto Vir Mo Koper

    Župan dodaja, da je dvigalo en del reševanja problematike mobilnosti tistih, ki s hriba težje peš ali s kolesom dostopajo do mesta ob morju. Na Markovcu živi kakih 13.000 občanov Kopra. Mnogim bo dvigalo močno olajšalo pot do mesta in nazaj, na poti v službo, šolo, na rekreacijo ali po drugih opravkih. Zato ima projekt podporo vseh treh najbližjih krajevnih skupnosti (Žusterna, Semedela in Za gradom).

    Visok bo 70 metrov, cena zanj - 10 milijonov evrov.

    »Projekt podpira večina krajanov. Še posebej bo to veliko olajšanje za otroke v vrtcu in osnovni šoli (ter njihove starše) na poteh med šolo, vrtcem, obalo in mestom. Lažje bo tudi za kolesarje, saj bo dvigalo sprejelo štiri kolesa hkrati. Poleg tega bomo v pritličju pri Obmorskem parku Žusterna dobili sanitarije, lokal in dve kolesarnici, zdaj imamo na omenjnem kopališču zabojnike. To bo velika izboljšava, še posebej, če bo občina zanjo porabila manjši delež,« nam je povedala predsednica sveta KS Za gradom Marina Čok.

    Prostorski načrt zanj pripravil že Popovič

    Aleš Bržan je pojasnil, da je projekt ocenjen na 10 milijonov evrov, od tega bo 6,3 milijona evrov iz evropskega mehanizma Celostnih teritorialnih naložb. »Če upoštevamo, da je občina poleg tega brezplačno pridobila zemljišče enega hektarja, vredno en milijon evrov, da bomo dobili še sanitarije in gostinski objekt, potem sta preostala dva milijona evrov za takšno dvojno dvigalo in razgledni stolp dovolj racionalna občinska naložba.

    Koprsko dvigalo na Markovec je delo Studia PIRSS. Sandiju Piršu je inženirski del zasnoval Marjan Pipenbaher. Foto Vir Mestna Občina Koper
    Koprsko dvigalo na Markovec je delo Studia PIRSS. Sandiju Piršu je inženirski del zasnoval Marjan Pipenbaher. Foto Vir Mestna Občina Koper

    In ne držijo pripombe, da bi  ta denar raje namenili za druge namene, ker gre za strogo namenska sredstva,« je dejal koprski župan. Civilni iniciativi pa je svetoval, da bi se morala oglasiti tedaj, ko je bil čas za pripombe. Občinski podrobni prostorski načrt je bil sprejet leta 2017, v času župana Borisa Popoviča, razpravo v občinskem svetu o konkretnem projektu so izpeljali pred dobrim letom dvakrat, gradbeno dovoljenje pa je bilo izdano marca letos.

    Gradnjo visokega razglednega stolpa je v Kopru vsaj eno desetletje načrtoval in napovedoval prejšnji župan Boris Popovič, ki je tudi dosegel sprejetje OPPN za sedanjo lokacijo dvonamenskega dvigala (za povezavo in za razgledno ploščad.) Projektanta Popovičevega dvigala sta bila leta 2018  Massimiliano Fuksas in Sandi Pirš, ki sta zmagala na arhitekturnem natečaju s precej višjim, kar 111 metrov visokim in tehnično zahtevnejšim, razglednim in povezovalnim stolpom.

    Dvigalo na Markovec, kot sta ga leta 2018 zasnovala Massimiliano Fuksas in Sandi Pirš. Foto MO Koper
    Dvigalo na Markovec, kot sta ga leta 2018 zasnovala Massimiliano Fuksas in Sandi Pirš. Foto MO Koper

    Arhitekt Sandi Pirš je zdaj projektant tudi tega stolpa skupaj z inženirjem Marjanom Pipenbaherjem. Stolp bo visok 70 metrov, na vrhu bo razgledna ploščad, nosilne stene bodo betonske, med njimi dve večji dvigali, ki bodo na višini 50 metrov omogočile uporabnikom, da po 60 metrov dolgem mostu pridejo do parkirišča v bližini šole. V pritličju pa bodo sanitarije, lokal in kolesarnica ter izposojevalnica koles.

    Nov stolp bo z razgledno točko tudi turistična atrakcija z lepim razgledom na Tržaški zaliv, vendar to ne bo poglavitna funkcija stolpa. Predvsem bo stolp skrajšal in olajšal pot s hriba do mesta in vseh njegovih vsebin. Na ta način bo poskrbel za trajnostno mobilnost in zmanjšanje vplivov na okolje, saj se prebivalci koprskega predmestja s hriba v mesto najpogosteje odpravijo predvsem s prevoznim sredstvom.

    Občinsko vodstvo se zaveda, da bi morali dostop do mesta olajšati tudi prebivalcem višje ležečih predelov Markovca. Možnosti je več, za zdaj bodo uredili le nekaj sto metrov dolgo in predvsem strmo kolesarsko pot. Veliko uporabnejše bi bile tekoče stopnice ali kaj podobnega, kar ne bi bilo nujno finančno zahtevno.

    Sorodni članki

    Premium
    Lokalno  |  Primorska in Notranjska
    Koper

    Dvigalo na Markovec ima pravnomočno dovoljenje in denar

    Dvigalo in hkrati razgledni stolp bi lahko začeli graditi jeseni kljub nasprotovanju civilne iniciative.
    Boris Šuligoj 14. 4. 2026 | 19:30
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Projekti

    Trst bi žičnico, Koprčani imajo raje Stolp miru

    Stolp miru z dvigalom na Markovec naj bi začeli graditi sredi 2026, čakajo na stavbno pravico z ministrstva za infrastrukturo.
    Boris Šuligoj 30. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    PORSCHE

    Kako težko je prodati rabljen električni avto? Furs ga je v prvem poskusu

    Finančna uprava je že na prvi dražbi našla novega lastnika za električni avto Porsche taycan turbo. Zanj so tekmovali trije različni kupci.
    Aleksandar Lukić 9. 9. 2026 | 10:30
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Ljubljanska borza

    Delnica Vzajemne v enem dnevu skočila za več kot 30 odstotkov

    Gre za drugi največji dnevni skok delnice Vzajemne od začetka trgovanja.
    Aleksandar Lukić 9. 9. 2026 | 16:13
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Liga NBA

    Jalen Brunson s prstanom o Dončiću: Rad ga bom imel do smrti, vodstvo pa ...

    Nekdanji partner Luke Dončića v Dallasu Jalen Brunson se je v enem od intervjujev spominjal časa v Dallasu. Do Dončića ne goji nobenih zamer.
    Nejc Grilc 9. 9. 2026 | 04:30
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Zamude pri prevozih

    Javni potniški promet: za 60-kilometrsko pot skoraj ena ura zamude

    V podjetju Nomago so na pritožbe potnic odgovorili večinoma z generičnimi sporočili. Dodali so, da na prometne razmere ne morejo vplivati.
    Anja Intihar 8. 9. 2026 | 20:37
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    MOS 2026 pred vrati: 650 razstavljavcev in 1.100 blagovnih znamk iz 22 držav

    Med 16. in 20. septembrom bo Celjski sejem gostil 58. MOS, največjo poslovno-sejemsko prireditev v Sloveniji in širši regiji.
    Promo Delo 10. 9. 2026 | 08:42
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Milijarda za rast: ko več naročil pomeni manj denarja

    Slovenska podjetja dobivajo nov finančni okvir za razvoj, investicije in krizno likvidnost. Toda milijarda evrov sama po sebi ni zgodba o uspehu. Pravi test bo, ali bo denar ustvaril več produktivnosti, izvoza in dodane vrednosti.
    7. 9. 2026 | 09:26
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    V Novem mestu kar za 40 odstotkov nižji stroški. Se lahko to zgodi tudi v vaši občini?

    Vse več občin se odloča za lastno proizvodnjo električne energije, saj želijo zmanjšati stroške, bolje izkoristiti javne objekte in pridobiti več nadzora nad porabo. Petrol je zato razvil model skupnostne samooskrbe za slovenske občine. Eden konkretnejših primerov takšnega pristopa je samooskrbna skupnost Mestne občine Novo mesto.
    8. 9. 2026 | 08:55
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Od kosila do potovanja: kako lahko mladi prihranijo z eno aplikacijo

    Svet je za mlade predrag, številni pa sploh ne vedo, da jim mnogi popusti že pripadajo, le naložiti morajo pravo aplikacijo.
    7. 9. 2026 | 08:49
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Kadrovske štipendije

    Kadrovska štipendija lahko da prednost v bitki za talente

    Podjetja morajo do konca leta poročati v evidenco kadrovskih štipendij.
    Milka Bizovičar 10. 9. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Kadrovanje

    Zamenjava na čelu Butan plina

    V začetku septembra je vodenje družbe Butan plin prevzel Tolgay Nur.
    Nejc Gole 9. 9. 2026 | 13:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Dr. Petra Štefanič Anderluh in Aymeric Royere, Novartis

    Zdravje moramo razumeti kot naložbo v družbo, ne le kot strošek

    Novartis v Sloveniji sodeluje pri več kot polovici zdravil, ki jih korporacija opredeljuje kot strateška, pravita dr. Petra Štefanič Anderluh in Aymeric Royere.
    Milka Bizovičar 9. 9. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Video
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Matej Golob Matzele, Modra zavarovalnica

    S prožnejšim izplačevanjem rent bo pokojninsko varčevanje privlačnejše

    Mesečne premije so običajno prenizke, da bi zbrana sredstva omogočala občutnejše doživljenjske ​rente.
    Milka Bizovičar 8. 9. 2026 | 05:00
    Preberite več

    Več iz teme

    Dvigalo na MarkovecKoperAleš Bržanmobilnost

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Premium
    Novice  |  Svet
    Diplomatske vezi

    Član SD Zoran Ličen bo novi izraelski častni konzul v Sloveniji

    Njegovo imenovanje je sovpadlo z obiskom izraelskega zunanjega ministra Gideona Sarja v državi.
    Jure Kosec 10. 9. 2026 | 09:38
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Umetna inteligenca

    Strokovnjak Anthropica svari pred izumrtjem človeštva zaradi AI

    Raziskovalci svarijo, da bi lahko umetna inteligenca kmalu dosegla stopnjo, ko bi se začela izboljševati sama.
    10. 9. 2026 | 09:34
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Mobilnost ob morju

    Dvigalo na Markovec išče izvajalca

    Če bodo ponudbe primerne, bodo izvajalca izbrali in dela začeli še to jesen. V koprskih krajevnih skupnostih podpirajo dvigalo.
    Boris Šuligoj 10. 9. 2026 | 09:05
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Intervju

    Vzgojila je generacije plesalcev, danes pa jo skrbi, kaj čaka mlade

    Po 50 letih Plesnega foruma Celje Goga Stefanović Erjavec govori o mladih, umetnosti in tem, zakaj se plesalci iz tujine nimajo kam vrniti.
    Barbara Kotnik 10. 9. 2026 | 09:05
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Gobarska sezona

    Na Pohorju volkovi in medvedi: gobarjem svetujejo več previdnosti

    Zavod za gozdove obiskovalce opozarja na pravilno ravnanje ob srečanju z zvermi in na omejitev nabiranja gob na največ dva kilograma na osebo dnevno.
    10. 9. 2026 | 09:03
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Mobilnost ob morju

    Dvigalo na Markovec išče izvajalca

    Če bodo ponudbe primerne, bodo izvajalca izbrali in dela začeli še to jesen. V koprskih krajevnih skupnostih podpirajo dvigalo.
    Boris Šuligoj 10. 9. 2026 | 09:05
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Intervju

    Vzgojila je generacije plesalcev, danes pa jo skrbi, kaj čaka mlade

    Po 50 letih Plesnega foruma Celje Goga Stefanović Erjavec govori o mladih, umetnosti in tem, zakaj se plesalci iz tujine nimajo kam vrniti.
    Barbara Kotnik 10. 9. 2026 | 09:05
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Gobarska sezona

    Na Pohorju volkovi in medvedi: gobarjem svetujejo več previdnosti

    Zavod za gozdove obiskovalce opozarja na pravilno ravnanje ob srečanju z zvermi in na omejitev nabiranja gob na največ dva kilograma na osebo dnevno.
    10. 9. 2026 | 09:03
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    INOVACIJE

    Kaj bo ostalo od klasičnega pisma? (video)

    Spremenjene navade uporabnikov vplivajo na pisma, dostavo, poslovalnice, paketomate in celotno poštno mrežo.
    2. 9. 2026 | 07:46
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Tudi letos beremo skupaj

    Nacionalni mesec skupnega branja, ki bo med 8. septembrom in 11. oktobrom potekal že devetič, bo v znamenju sporočila »Branje je veselje«.
    Promo Delo 8. 9. 2026 | 10:55
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Preventiva danes, za bolj zdrav jutri
    Vredno branja

    Plača ni več dovolj: zdravje zaposlenih postaja nova poslovna valuta (video)

    Delodajalci ne postajajo nov zdravstveni sistem, temveč vse pomembnejši akterji socialne varnosti. Zdravstvena, življenjska, nezgodna in dodatna pokojninska zavarovanja niso več le ugodnosti, temveč del širše kadrovske, finančne in organizacijske strategije podjetij.
    Promo Delo 8. 9. 2026 | 08:49
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Kaj vse vam pripada, ko zbolite? (video)

    Zbudite se z vročino in slabim počutjem. Pokličete osebnega zdravnika, vendar je odsoten. Potrebujete recept za redno terapijo, čez nekaj dni vas čaka specialistični pregled v drugem kraju, zaradi bolezni pa boste morali ostati doma. Naenkrat se odpre vrsta vprašanj: kdo vam lahko izda recept, kje preverite bolniški list in koliko časa ste lahko odsotni z dela?
    9. 9. 2026 | 09:34
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    NASVET

    Strokovnjak svetuje: zakaj vaš denar izgublja vrednost

    Delnice ali skladi: vprašanje nima enotnega odgovora. Vrsta investicij naj bo predvsem v skladu z vašimi cilji, pričakovanji in ne nazadnje znanjem.
    7. 9. 2026 | 10:31
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako izbrati ogrevanje, ki bo smiselno tudi čez desetletje

    Dolgoročno zanesljivo ogrevanje s predvidljivimi stroški se ne začne z izbiro naprave, temveč z izbiro pravega ponudnika.
    Promo Delo 7. 9. 2026 | 10:41
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    To je ena redkih stvari, ki vam lahko služi več desetletij

    Pri zahtevnem implantološkem zdravljenju dolgoročni rezultat temelji na izkušnjah, natančni diagnostiki in individualno načrtovani terapiji.
    9. 9. 2026 | 11:59
    Preberite več
    Promo
    Zgodbe  |  Skrivnost znanosti iz panja
    Vredno branja

    Ista DNK, dve različni življenji

    Matični mleček je ena najbolj posebnih snovi iz čebeljega panja. Zelo dragocen je za čebeljo družino, njegova zgodba pa razkriva presenetljivo moč narave.
    Promo Delo 7. 9. 2026 | 09:48
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Egipt: popolna počitniška destinacija za jesen in zimo

    Obala Rdečega morja tudi to jesen in zimo vabi s prijetnimi temperaturami in izjemno all inclusive ponudbo.
    Promo Delo 7. 9. 2026 | 09:27
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Kariera
    Vredno branja

    Magistrski študij za kompleksne menedžerske izzive

    Organizacije pogosto vedo, kam želijo priti. Imajo pripravljene strategije, načrte digitalne transformacije in ambiciozne razvojne cilje.
    Urša Horvat 7. 9. 2026 | 09:54
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Energetski prehod ni več stvar prihodnosti, temveč sedanjosti

    Novi poslovni procesi, digitalizacija in elektrifikacija ter vse večje potrebe podatkovnih centrov ustvarjajo največje zahteve po električni energiji doslej.
    7. 9. 2026 | 09:38
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj kažejo podatki o poškodbah mladostnikov

    Gibanje otrokom in mladostnikom prinaša številne koristi, vendar je preprečevanje poškodb neločljiv del varne telesne dejavnosti.
    Promo Delo 9. 9. 2026 | 13:48
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKolesarstvoVueltaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo