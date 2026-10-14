DVK: Posameznih napak ni mogoče enačiti z namernim vplivanjem na volilni izid

Na kritike, ki v dneh po referendumih letijo na račun Državne volilne komisije (DVK), zlasti s strani največje koalicijske stranke SDS, se je v javnem pismu odzval predsednik DVK Peter Golob. Očitki »odpirajo vprašanje spoštovanja neodvisnosti in samostojnosti državnih organov, ki skrbijo za zakonito in nepristransko izvedbo volitev in referendumov,« je ocenil.

Poudaril je, da se DVK »zaveda pomena javnega nadzora nad svojim delom in legitimnosti kritične razprave o izvedbi volitev,« vendar je »pomembno razlikovati med utemeljenimi opozorili na morebitne nepravilnosti in splošnimi očitki, ki lahko brez ustrezne dejanske podlage zmanjšujejo zaupanje v volilne organe ter legitimnost volitev in referendumov,« je opozoril.

»To velja še posebej pri komentiranju delnih in neuradnih izidov, ki še niso bili predmet kontrole volilnih organov. DVK se zato ne namerava vključevati v politične polemike, temveč bo na vse konkretne očitke odgovarjala strokovno, nepristransko in na podlagi preverljivih dejstev,« je zagotovil.

»Posameznih napak ni mogoče samodejno enačiti s sistemskimi nepravilnostmi ali celo z namernim vplivanjem na volilni izid. Takšne trditve so nesprejemljive in spodkopavajo zaupanje v volilni proces,« je opozoril predsednik DVK in zagotovil, da vse konkretne nepravcilnosti preučujejo. »DVK ne želi in ne sme postati del političnih soočenj,« je še poudaril.

Opozicija ogorčena

Napoved premiera in prvaka SDS Janeza Janše o možnosti krivdne razrešitve DVK je v opoziciji naletela na ogorčenje. V kritikah dela volilnih organov vidijo zlasti iskanje izgovorov za poraz in nezadovoljstvo z rezultatom referendumov. Izpostavljajo pa še, da imajo stranke, med njimi tudi SDS, v okrajnih volilnih komisijah svoje predstavnike.

Janševa napoved je naletela na ogorčenje. FOTO: Remo Casilli/Reuters

Po več očitkih SDS na račun dela volilnih organov ob nedeljskem referendumskem glasovanju je prvak SDS namreč v torek napovedal, da bodo eventuelno sledili predlogi za krivdno razrešitev Državne volilne komisije (DVK). Po njegovih navedbah ni izključena niti kakšna kazenska ovadba.

V SDS pojasnil o tem, kakšni naj bi bili njihovi nadaljnji koraki, danes niso dajali. Njihov poslanec Žan Mahnič je v kratki izjavi v DZ dejal, da sam predloga za krivdno razrešitev še ni videl, meni pa, da bi moral »priti čim prej«. Po informacijah iz poslanske skupine največje vladne stranke bo več o predlogu znano prihodnji teden.

V drugih koalicijskih strankah se medtem na današnje novinarske prošnje za izjave niso odzvali.

Borut Sajovic, je spomnil, da je vladna koalicija še v nedeljo zvečer ob prvih znanih delnih neuradnih izidih nazdravljala, ko so začeli prihajati glasovi z večjih volišč, pa je »prišel trenutek resnice«.

V opoziciji pa so nad napovedmi premiera ogorčeni.

V Svobodi menijo, da gre za grožnje in preusmerjanje pozornosti od poraza na nedeljskih referendumih. Kot je poudaril vodja poslancev največje opozicijske stranke Borut Sajovic, je vladna koalicija še v nedeljo zvečer ob prvih znanih delnih neuradnih izidih nazdravljala, ko so začeli prihajati glasovi z večjih volišč, pa je »prišel trenutek resnice«.

Ocenil je še, da je očitno za politični poraz treba najti krivca. »Kadar je na sodišču kaj narobe, je to 'krivosodje', zdaj pa je na volitvah nekaj narobe, kriva je državna volilna komisija. In kadar je kaj narobe, takrat grozimo, pritiskamo, izsiljujemo,« je komentiral izjave SDS zadnjih dni.

Podobno so zapisali tudi v Levici, kjer obenem v ravnanju premiera in prvaka največje vladne stranke vidijo sistematično rušenje demokratičnih varovalk in poskus avtoritarnega prevzema države. »Če si oblast želi podrediti celo tiste institucije, ki nadzorujejo potek volitev v tej državi, bodo s tem načeli zaupanje celo v najbolj osnovni temelj, zaradi katerega Sloveniji sploh lahko rečemo predstavniška demokracija,« so opozorili. Obenem so poudarili, da odgovornost za to nosijo tudi koalicijski partnerji NSi, SLS, Fokus, Resnica in Demokrati, ki s svojimi glasovi omogočajo takšno politiko.

Vodja poslancev SD Meira Hot pa je torkovo Janševo napoved označila za zelo »trumpovsko, avtokratsko potezo«. Izpostavila je tudi, da so pobude o krivdni razrešitvi DVK prišle po preobratu v izidu referendumskega glasovanja o rtv-prispevku. »Zelo očitno je, da predsedniku rezultat ni bil všeč in so potem sledile te neprimerne reakcije,« je dejala.

Vodja poslancev SD Meira Hot pa je torkovo Janševo napoved označila za zelo »trumpovsko, avtokratsko potezo«. FOTO: Luka Maček

Predstavniki opozicijskih strank so danes opozorili tudi, da niso člani DVK tisti, ki preštevajo glasovnice na voliščih, pač pa okrajne volilne komisije. V teh imajo svoje predstavnike tako SDS kot tudi druge stranke koalicije.

Po oceni Hot je tako moč reči, da torej v SDS »kritizirajo sami sebe«. Poudarila pa je tudi, da v primeru dejanskih nepravilnosti ali drugih težav obstajajo tudi pravne poti za njihovo razčiščevanje.

Sajovic pa pa je izpostavil še, da so na manjših voliščih glasovnice lahko bistveno hitreje preštete, denimo že do 20. ure zvečer, medtem ko je na volišču omnia v Ljubljani na vsakem izmed štirih referendumov glasovalo po 3000 volivcev. »Ljudje so delali do treh, štirih ponoči, jaz jim s tega mesta rečem samo hvala lepa za delo, ki ste ga pošteno in korektno opravili,« je sklenil.

Oglasili so se tudi v zunajparlamentarnem Prerodu, član katerega je tudi nekdanji direktor službe DVK Dušan Vučko. Ta je med drugim poudaril, da so se posamezne napake vedno dogajale, a te same po sebi niso dokaz prirejanja rezultatov in ne smejo postati izgovor za rušenje zaupanja v izvedbo volitev. V stranki tako menijo, da prav odkrivanje in odpravljanje napak kažeta na delovanje sistema. Opozorili pa so tudi, da grožnje z razrešitvami še med volilnimi opravili predstavljajo nedopusten pritisk, pogojevanje volitev z zamenjavo DVK pa napad na neodvisnost volitev.