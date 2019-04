DVK potrdila vseh 14 vloženih kandidatnih list

Državna volilna komisija (DVK) je na današnji seji potrdila vseh 14 doslej vloženih kandidatnih list za volitve osmih poslancev iz Slovenije v Evropski parlament. Rok za vložitev kandidatur se sicer izteče opolnoči.



Kandidatne liste so vložile vse parlamentarne stranke: SDS, ki na volitve odhaja s skupno listo z zunajparlamentarno SLS, ter LMŠ, SD, SMC, Levica, NSi, SAB, Desus in SNS. Poleg njih se bodo za sedež v Evropskem parlamentu potegovale zunajparlamentarne stranke Zeleni Slovenije, Dobra država, Domovinska liga in Gibanje Zedinjena Slovenija ter nestrankarska lista Povežimo se.



DVK je na današnji seji preizkusila zakonitost vloženih list in jih tudi vse potrdila.



Rok za vložitev kandidatur sicer še ni potekel, saj imajo stranke in liste za to čas še do polnoči. Če bo v tem času vložena še kakšna kandidatura, jo bodo člani DVK potrjevali v soboto. A zaenkrat vložitev dodatnih kandidatur ni napovedana, je na seji pojasnil predsednik DVK Anton Gašper Frantar.



Seznam potrjenih list pa bodo z žrebom predvidoma določili v torek, 30. aprila, ko bo torej znano, kakšen bo vrstni red kandidatnih list na glasovnici.



Pred evropskimi volitvami, ki bodo 26. maja, se je danes uradno začela tudi volilna kampanja. Stranke in liste imajo za nagovarjanje volivcev mesec dni časa, do 24. maja opolnoči, ko bo nastopil volilni molk.