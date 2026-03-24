  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    ŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Pozdravljeni!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Slovenija

    DVK ovrgla Janševe navedbe o nepravilnostih

    O morebitnih ugovorih se bodo podrobneje opredelili, ko bodo vloženi, so zapisali na Državni volilni komisiji.
    Glede volilnih skrinjic DVK navaja, da se nikakor niso odnašale z volišč. FOTO: Leon Vidic/Delo
    Galerija
    Glede volilnih skrinjic DVK navaja, da se nikakor niso odnašale z volišč. FOTO: Leon Vidic/Delo
    R. I.
    24. 3. 2026 | 17:49
    24. 3. 2026 | 18:26
    6:19
    A+A-

    Državna volilna komisija (DVK) zanika navedbe o številnih nepravilnostih. Te so bile tema današnjega nastopa predsednika SDS Janeza Janše. »To, kar bom govoril, so dokazljiva dejstva,« je povedal že v uvodu, sledil je dolg niz besed o tem, da toliko nepravilnosti, kot pri tokratnih volitvah, ni bilo še nikoli. Sedaj so sledili še argumenti DVK, ki to zanikajo. Med drugi zagotavljajo, da skrinjic z glasovnicami niso odnašali z volišč, informacijski sistem DVK pa je deloval normalno.

    Z Državne volilne komisije so popoldne posredovali odgovore na novinarska vprašanja o tej problematiki. Glede predčasnega glasovanja, ki ga Janša želi izpodbiti, so, denimo, navedli, da tako redna volišča kot volišča za predčasno glasovanje določajo okrajne volilne komisije (OVK), ki so sestavljene politično pluralno iz članov koalicijskih in opozicijskih strank.

    Te so DVK sporočile, da so člani posameznih volilnih komisij soglasno sprejeli določitev volišča za predčasno glasovanje, kar pomeni, da tej odločitvi ni nihče nasprotoval. Glede določitve predčasnih volišč so odločale tudi volilne komisije volilnih enot (VKVE) na ugovor stranke SDS, do tega vprašanja se je tudi že opredelila DVK in svojega stališča ne spreminja.

    DVK ni prejela nobene pritožbe, da bi glasovnic zmanjkalo

    Glede izračuna mandatov v Novem mestu, kjer ima kandidatna lista Svobode en mandat več kot kandidatna lista SDS (ob slabšem rezultatu), so navedli, da je to posledica delitve mandatov na podlagi 93. člena Zakona o volitvah v Državni zbor. Hkrati ima kandidatna lista SDS enako število mandatov kot kandidatna lista Svobode v volilni enoti Postojna, kljub bistveno nižjemu rezultatu. Takšni izidi po volilnih enotah niso posebnost tokratnega glasovanja in so se pojavljali tudi na prejšnjih volitvah, so zapisali.

    Glede »vzporednega« spremljanja izidov so navedli, da ima vsaka kandidatna lista pravico imenovati zaupnika pri delu VKVE, pri OVK in pri volilnem odboru. Skladno z navodili za delo volilnih komisij, ki jih DVK sprejme ob začetku volilnih opravil, lahko član OVK ali zaupnik liste kandidatov po vnosu izidov glasovanja pridobi izpis izidov glasovanja po voliščih na območju volilnega okraja ter skupni izid glasovanja v okraju.

    Glede glasovnic so zapisali, da DVK ni prejela nobene pritožbe volivcev z rednih volišč, da bi glasovnic zmanjkalo. Po informacijah OVK, ki pokriva volišče v Vodicah, so člani volilnega odbora opozorili, da bi se lahko zgodilo, da glasovnic zmanjka, zato jim je OVK pravočasno dostavila dodatne glasovnice.

    Volilne skrinjice se nikakor niso odnašale z volišč

    Glede dostave volilnega materiala v tujino pojasnjujejo, da je bilo vse gradivo izseljencem odposlano do 18. februarja, kar zagotavlja dovolj časa, da volivci v tujini gradivo prejmejo in tudi pravočasno vrnejo. Npr. v Argentino je bilo zadnje volilno gradivo dostavljeno 26. februarja. DVK seveda nima vpliva na čase dostave tujih pošt znotraj njihovih držav.

    Glede volilnih skrinjic DVK navaja, da se nikakor niso odnašale z volišč – ta informacija je popolnoma neresnična. Volišča prejmejo volilne skrinjice glede na število volivcev. Skrinjice se pred začetkom glasovanja zapečatijo z nalepkami in se ne odpirajo do začetka ugotavljanja izida glasovanja. Iz OVK smo prejeli informacijo, da so nekateri volilni odbori ocenili, da bo volilna udeležba višja od pričakovane, zato so jim člani OVK dostavili dodatne prazne skrinjice. Te so za uporabo pripravili člani volilnega odbora neposredno na volišču.

    Spletna stran nekaj časa ni delovala zaradi velikega števila poizvedb

    Glede spletne strani DVK navaja, da v določenem trenutku res ni delovala. Z ministrstva za digitalno preobrazbo, ki skrbi za državne strežnike, smo dobili naslednje pojasnilo: »Po preliminarnih ugotovitvah je zaradi velikega števila poizvedb prišlo ob 21:33:29 do neodzivnosti strežniške infrastrukture, na kateri poteka objava rezultatov volitev: https:\\volitve.dvk-rs.si. Zaradi tega smo streženje poizvedb preselili na rezervno lokacijo in z vklopom globalnega ponudnika internetnih storitev. Zadeva je bila sanirana ob 21:48:50. Natančen razlog za neodzivnost strežniške infrastrukture še ugotavljamo. Ob potrditvi natančnega razloga odpovedi vas bomo z ugotovitvami seznanili.«

    »Naj dodamo, da je sta spletna stran www.dvk-rs.si in informacijski sistem DVK ves čas delovali normalno in brez izpadov,« je še zapisala višja svetovalka DVK Lara Valič.

    Ob nesporočeni smrti v tujini lahko oseba ostane vpisana v volilni imenik

    Ob očitkih predsednika SDS Janeza Janše o neažuriranih volilnih imenikih so na notranjem ministrstvu pojasnili, da podatke pridobivajo neposredno iz matičnega registra in registra stalnega prebivalstva. Smrt državljana, ki nima stalnega prebivališča v Sloveniji, morajo sporočiti svojci. Če tega ne storijo, lahko umrli ostane vpisan v volilni imenik.

    Predsednik SDS Janez Janša je na današnji novinarski konferenci med nepravilnostmi nedeljskih državnozborskih volitev naštel tudi neažurirane volilne imenike. »Pozive na volitve so dobivali ljudje, ki so mrtvi,« je povedal.

    Več iz teme

    Državna volilna komisijaDVKJanez Janšaparlamentarne volitveVolitve 2026

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    ŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo