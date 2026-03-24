DVK ovrgla Janševe navedbe o nepravilnostih

Državna volilna komisija (DVK) zanika navedbe o številnih nepravilnostih. Te so bile tema današnjega nastopa predsednika SDS Janeza Janše. »To, kar bom govoril, so dokazljiva dejstva,« je povedal že v uvodu, sledil je dolg niz besed o tem, da toliko nepravilnosti, kot pri tokratnih volitvah, ni bilo še nikoli. Sedaj so sledili še argumenti DVK, ki to zanikajo. Med drugi zagotavljajo, da skrinjic z glasovnicami niso odnašali z volišč, informacijski sistem DVK pa je deloval normalno.

Z Državne volilne komisije so popoldne posredovali odgovore na novinarska vprašanja o tej problematiki. Glede predčasnega glasovanja, ki ga Janša želi izpodbiti, so, denimo, navedli, da tako redna volišča kot volišča za predčasno glasovanje določajo okrajne volilne komisije (OVK), ki so sestavljene politično pluralno iz članov koalicijskih in opozicijskih strank.

Te so DVK sporočile, da so člani posameznih volilnih komisij soglasno sprejeli določitev volišča za predčasno glasovanje, kar pomeni, da tej odločitvi ni nihče nasprotoval. Glede določitve predčasnih volišč so odločale tudi volilne komisije volilnih enot (VKVE) na ugovor stranke SDS, do tega vprašanja se je tudi že opredelila DVK in svojega stališča ne spreminja.

DVK ni prejela nobene pritožbe, da bi glasovnic zmanjkalo

Glede izračuna mandatov v Novem mestu, kjer ima kandidatna lista Svobode en mandat več kot kandidatna lista SDS (ob slabšem rezultatu), so navedli, da je to posledica delitve mandatov na podlagi 93. člena Zakona o volitvah v Državni zbor. Hkrati ima kandidatna lista SDS enako število mandatov kot kandidatna lista Svobode v volilni enoti Postojna, kljub bistveno nižjemu rezultatu. Takšni izidi po volilnih enotah niso posebnost tokratnega glasovanja in so se pojavljali tudi na prejšnjih volitvah, so zapisali.

Glede »vzporednega« spremljanja izidov so navedli, da ima vsaka kandidatna lista pravico imenovati zaupnika pri delu VKVE, pri OVK in pri volilnem odboru. Skladno z navodili za delo volilnih komisij, ki jih DVK sprejme ob začetku volilnih opravil, lahko član OVK ali zaupnik liste kandidatov po vnosu izidov glasovanja pridobi izpis izidov glasovanja po voliščih na območju volilnega okraja ter skupni izid glasovanja v okraju.

Glede glasovnic so zapisali, da DVK ni prejela nobene pritožbe volivcev z rednih volišč, da bi glasovnic zmanjkalo. Po informacijah OVK, ki pokriva volišče v Vodicah, so člani volilnega odbora opozorili, da bi se lahko zgodilo, da glasovnic zmanjka, zato jim je OVK pravočasno dostavila dodatne glasovnice.

Volilne skrinjice se nikakor niso odnašale z volišč

Glede dostave volilnega materiala v tujino pojasnjujejo, da je bilo vse gradivo izseljencem odposlano do 18. februarja, kar zagotavlja dovolj časa, da volivci v tujini gradivo prejmejo in tudi pravočasno vrnejo. Npr. v Argentino je bilo zadnje volilno gradivo dostavljeno 26. februarja. DVK seveda nima vpliva na čase dostave tujih pošt znotraj njihovih držav.

Glede volilnih skrinjic DVK navaja, da se nikakor niso odnašale z volišč – ta informacija je popolnoma neresnična. Volišča prejmejo volilne skrinjice glede na število volivcev. Skrinjice se pred začetkom glasovanja zapečatijo z nalepkami in se ne odpirajo do začetka ugotavljanja izida glasovanja. Iz OVK smo prejeli informacijo, da so nekateri volilni odbori ocenili, da bo volilna udeležba višja od pričakovane, zato so jim člani OVK dostavili dodatne prazne skrinjice. Te so za uporabo pripravili člani volilnega odbora neposredno na volišču.

Spletna stran nekaj časa ni delovala zaradi velikega števila poizvedb

Glede spletne strani DVK navaja, da v določenem trenutku res ni delovala. Z ministrstva za digitalno preobrazbo, ki skrbi za državne strežnike, smo dobili naslednje pojasnilo: »Po preliminarnih ugotovitvah je zaradi velikega števila poizvedb prišlo ob 21:33:29 do neodzivnosti strežniške infrastrukture, na kateri poteka objava rezultatov volitev: https:\\volitve.dvk-rs.si. Zaradi tega smo streženje poizvedb preselili na rezervno lokacijo in z vklopom globalnega ponudnika internetnih storitev. Zadeva je bila sanirana ob 21:48:50. Natančen razlog za neodzivnost strežniške infrastrukture še ugotavljamo. Ob potrditvi natančnega razloga odpovedi vas bomo z ugotovitvami seznanili.«

»Naj dodamo, da je sta spletna stran www.dvk-rs.si in informacijski sistem DVK ves čas delovali normalno in brez izpadov,« je še zapisala višja svetovalka DVK Lara Valič.