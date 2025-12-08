DVK zavrnil ugovor Srebrne niti, ki je zahtevala ponovitev referenduma

Državna volilna komisija (DVK) je danes na seji zavrgla ugovora združenja Srebrna nit in volivca Bogdana Biščaka, ki sta prispela po referendumu o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Pojasnili so, da niso pristojni za odločanje o domnevnih nepravilnostih v referendumski kampanji in o domnevnem nepravilnem financiranju.

Ugovor združenja so zavrgli tudi, ker ga lahko vloži le posamezna volivka ali volivec, je po sprejeti odločitvi DVK novinarjem povedal predsednik DVK Peter Golob.

Prav tako je DVK po njegovih besedah zavrgla še en ugovor Srebrne niti in več posameznikov, kot razlog za zavrženje pa navedla, da je na DVK prispel po poteku roka.

V združenju so ob vložitvi ugovora opozorili, da so v referendumski kampanji sodelovale Katoliška cerkev in zdravniške organizacije, ki se niso registrirale kot organizator kampanje, kar je sicer po zakonu o volilni in referendumski kampanji obvezno. Poleg tega so po njihovem mnenju nasprotniki zakona z neresnicami izkrivljali dejansko stanje, kar je po njihovi oceni vplivalo na referendumski izid. Predlagali so, da se referendum razveljavi in izvede ponovno glasovanje.

Zakon o referendumu in o ljudski iniciativi, ki je bil spremenjen marca 2024, določa, da lahko vsak volivec v 10 dneh po izvedbi referenduma vloži ugovor pri DVK, in sicer zaradi nepravilnosti pri izvajanju opravil volilnih organov, nepravilnosti v kampanji ali nepravilnosti, ki so v temeljih prizadele poštenost referendumskega postopka. Zoper sklep DVK je mogoče vložiti tožbo na vrhovno sodišče.