DVK zavrnila možnost spremembe predčasnih volišč

Sprememba določitev volišč za predčasno glasovanje za volitve v DZ v tej fazi ni več mogoča, je pojasnil predsednik Državne volilne komisije (DVK) Peter Golob. DVK bo do srede oblikovala odgovor SDS, ki je nanjo naslovila ugovor v zvezi s predčasnimi volišči. Glede volišč za predčasno glasovanje bo DVK predlagala tudi zakonske spremembe, je dodal.

SDS je na DVK v ponedeljek naslovila ugovor na določitev posebnih volišč za predčasno glasovanje na volitvah v državni zbor. Oporekajo združevanju več volilnih okrajev na enem posebnem volišču ter določitvi posebnega volišča zunaj območja posameznega okraja. Kot so zapisali, gre za evidentno kršitev zakona o volitvah v DZ.

Golob je v izjavi za medije po današnji seji DVK pojasnil, da je to predvsem velika težava v Ljubljani, kjer jim Mestna občina Ljubljana na razpolago da tista volišča, ki so tisti hip razpoložljiva. Tudi zato je volišče tokrat v Stožicah in ne na Gospodarskem razstavišču. »Seveda to povzroča zmedo pri volivcih, tega se zavedamo, vendar žal za tokratne volitve kakšne spremembe verjetno ne bo,« je dejal.

DVK je na današnji seji akreditacije za opazovanje letošnjih parlamentarnih volitev podelila predstavnikom European Exchange in OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights. FOTO: Leon Vidic/Delo

Golob težko oceni, kakšen vpliv bo to imelo na volitve, člani DVK pa so na današnji seji navedli razloge za spremembe zakonodaje, po drugi strani pa tudi prednosti, da je volišče za 14 okrajnih volilnih komisij na enem mestu. Kot so navedli člani, so se volišča centralizirala v času epidemije covida-19.

Predlogi za spremembe zakonodaje pa bi po besedah Goloba šli v smeri, da se okrajnih volilnih komisij pri določanju volišč zakonsko ne omejuje in da se jim podeli večje pristojnosti.