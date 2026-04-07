DVK zavrnila ugovor SDS in potrdila izid volitev

DVK je danes zavrnila ugovor SDS na izvedbo volitev v DZ in potrdila zapisnik o ugotovitvi izida volitev, ki so potekale 22. marca. Največ oziroma 29 poslanskih mandatov je osvojilo Gibanje Svoboda, SDS enega manj. Trojček NSi, SLS in Fokus je osvojil devet poslanskih sedežev, SD in Demokrati po šest, lista Levica in Vesna ter Resnica pa po pet.

Potrditvi izida bo sledila objava v uradnem listu, nato pa bo predsednica republike Nataša Pirc Musar lahko sklicala ustanovno sejo novega sklica DZ.

Državna volilna komisija (DVK) je pred potrditvijo zapisnika o ugotovitvi izida volitev zavrnila ugovor SDS, ki ga je ta prejšnji teden podala na izvedbo volitev, med drugim v tujini. V SDS so prepričani, da so se nepravilnosti pojavile med drugim pri izvajanju volitev v Buenos Airesu, pri določitvi predčasnih volišč, imenovanju namestnikov predsednikov okrajnih volilnih komisij in pri hrambi glasovnic pri predčasnem glasovanju.

Na današnji seji pa so med drugim ugotovili, da je pošta v Argentino prišla, saj so od tam prejeli kar nekaj glasovnic po pošti. Možno pa je, da vsi posamezni volivci pošte niso dobili pravočasno, kar se sicer dogaja na vseh volitvah. Volivci so sicer imeli možnost glas oddati tudi na diplomatsko-konzularnem predstavništvu. Člani komisije so tudi ugotavljali, da v ugovoru SDS ni navedla, koliko volivcem naj bi bila kršena volilna pravica. Zavrnili so tudi očitek stranke, da naj bi bile kuverte, poslane po pošti, odprte.