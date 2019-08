Jutri in v nedeljo, 17. in 18. avgusta, bo zaradi asfaltiranja za ves promet zaprta Kopitarjeva ulica in to od zaprtega Poljanskega nasipa oziroma desnega brega Zmajskega mostu do Streliške ulice. Resljeva cesta od Ilirske do Zmajskega mostu pa bo prevozna.V mestnem potniškem prometu zaradi te zapore ne bo sprememb, saj avtobusi zaradi obnove Poljanske ceste vozijo po obvozu.